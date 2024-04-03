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花蓮強震　高雄跨局處掌握各區情況目前安全無虞

▲花蓮外海今(3)日發生規模7.2地震，全臺灣有感，高市府跨局處掌握各區情況，目前安全無虞。（圖／高市府提供）
▲花蓮外海今(3)日發生規模7.2地震，全臺灣有感，高市府跨局處掌握各區情況，目前安全無虞。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

花蓮外海今(3)日發生規模7.2地震，全臺灣有感，高市府跨局處掌握各區情況，高雄市目前零星災況皆已排除外，高雄市府在地下管線運作及供水供電均正常。工務局也啟動工地巡檢作業，工務局建管處立即調度65人，分21小組前往大眾運輸週邊及重要拆除列管工程進行巡檢，同時加強巡視塔吊設備，並要求各工地進行自主檢視，嚴防餘震。

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有關大眾運輸應變因應，陳其邁表示，市府第一時間成立緊急應變中心掌握狀況，輕軌依照SOP載客慢速巡軌，確認安全無虞即恢復正常速度營運。捷運載客列車則慢速行駛至車站後清車，一度暫停載客，待全線巡軌檢視確認安全，橘線、紅線分別於8點26分、8點34分已恢復正常載客營運行駛。建築物部分及公路橋梁皆無受損、倒塌，水電供應正常。各地狀況仍持續留意掌握中。

高市府經發局立即依地震相關應變機制SOP，啟動既有工業管線業者、工業用天然氣管線、公用天然氣業者啟動人員巡管作業，對相關管線及減壓站實地進行檢查。並同步對接台灣電力股份有限公司與台灣自來水股份有限公司確認本市供電與供水情形。目前地下管線運作與水電皆供應正常。

台電公司表示，第一時間已成立應變中心，立即盤點檢視電力系統狀況，本市電力系統維持正常運作；如遇有停電問題，可洽台電公司緊急處理。台電亦針對各電廠緊急檢查相關設備，確認設備安全後穩定供電。

台水第七區管理處表示，因地震後會引起自來水管內自來水相對晃動，進而使管線內水流異常，短暫時間內失去送水能力，故衍生水壓較低或無水情形，待穩定後水管即能恢復送水能力，水壓、水量也將恢復正常。一般地震過後恢復穩定的時間約30分鐘到一小時左右，但是若持續發生較大的餘震，則管線恢復穩定壓力的時間會隨之延長。已於今早11時16分左右，台水公司回報水壓恢復穩定。請市民朋友放心。

高雄市既有工業管線業者、中油所轄石油管線及工業用天然氣管線與三家公用天然氣業者欣高、欣雄及南鎮公司在中午12時20分完成所有地下管線與減壓站的巡視作業，巡視結果均正常。

工務局表示，目前已針對塔吊固定起重機、施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐完成43處工地巡檢，目前結果皆運作正常，預計今天將完成68處工地巡檢，相關作業持續進行中。

工務局強調，嚴防後續仍有餘震發生，建管處已調派65人分小組赴大眾運輸週邊及重要拆除列管工程進行現場巡視，同時，加強宣導並要求各營建工地負負責人、工地主任，務必加強塔吊作業之固牢、地下開挖之橫向支撐之安全防範，確保安全第一。

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