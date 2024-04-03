強震後記憶體與晶圓代工未有重大機台損害 輝達AI產能停機檢查
台灣東部海域於4月3日早上7時58分發生規模芮氏規模7.2地震，根據全球市場研究機構TrendForce於第一時間調查各廠受損及運作狀況指出，DRAM產業多集中在北部與中部，Foundry產業則位於台灣北中南三地區，今日上午北部林口地區地震最大約4到5級間，其他地區地震約在4級左右，各廠已陸續進行停機檢查。儘管檢查尚未結束，但目前為止各廠都沒有發現重大的機台損害。
記者許家禎／台北報導
TrendForce指出，產線破片和爐管破損都在統計中，估計廠商後續皆能透過趕工將產能補回，基本上無重大災情發生。另外則是關於近期市場關注的AI供應狀況，由於NVIDIA晶片採用的4nm製程都在台積電南科生產，儘管該廠人員未進行疏散，但有部分機台需停機檢查，TrendForce預估經調校後能儘速恢復運作，影響可控。
記憶體的部分，由於Micron的DRAM產能主要集中在台灣地區，因此該公司率先停止DRAM報價，災後的損失評估後再度啟動第二季合約價談判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟進停止報價，儘管兩大供應商並沒有DRAM生產位於台灣地區，但也希望觀望後市後再行動。
另一方面，由於記憶體現貨市場的DRAM與NAND Flash已經數周呈現需求疲軟態勢，因此雖然有地震發生，造成Micron與Nanya有停機狀況，但目前因現貨貨源仍顯充足，現貨價格並未在今日產生劇烈波動，整體僅限小幅上漲格局，買氣仍然清淡。
TrendForce研判，短期DRAM現貨價格會有小幅漲幅，但需求疲弱態勢不變，漲價的延續性有待觀察。同時，因為DRAM供應商目前大致處於停止報價階段，模組廠也已在今日跟進停止報價。