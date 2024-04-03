快訊／「龜頭」沒斷！龜山島崩塌照網路瘋傳　東北角風管處急澄清

清明返鄉注意！地震影響國5車流減少　10大地雷路段一次看

▲交通部高公局預估，國道5號的旅次需求會稍有減少，但明（4）日的國道交通量仍可達123百萬車公里，民眾務必注意重點壅塞路段。（示意圖／記者朱永強攝，2024.02.11）
▲交通部高公局預估，國道5號的旅次需求會稍有減少，但明（4）日的國道交通量仍可達123百萬車公里，民眾務必注意重點壅塞路段。（示意圖／記者朱永強攝，2024.02.11）

記者林志怡／台北報導

清明連假前夕、花蓮發生芮氏規模7.2的強震，交通部高公局預估，國道5號的旅次需求會稍有減少，但明（4）日的國道交通量仍可達123百萬車公里，是平日年平均的1.3倍，南向交通量更是達到1.6倍，提醒民眾注意10大重點壅塞路段，且務必留心花蓮相關道路封閉訊息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局說明，明日為清明節連續假期首日，預估國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，但受今（3）日花蓮地震影響，高速公路局預期國5旅次需求略降。

針對重點壅塞路段，高公局指出，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人建議5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，並注意往花蓮相關道路封閉訊息，另因預估國5旅次需求略降，取消國道5號4月4日及5日之石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲2024清明連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）
▲2024清明連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

清明連假想取消花蓮訂房　觀光署：旅宿應返還旅客支付之全部定金

天氣預報／清明連假「好天氣沒了」！雷雨掃全台　地震恐有土石流

花蓮7.2強震！遠雄海洋公園閉園1週、6景區封閉　清明節出遊注意

連假活動預先查　中市府「清明專區」官網便民貼心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞