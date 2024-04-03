清明返鄉注意！地震影響國5車流減少 10大地雷路段一次看
清明連假前夕、花蓮發生芮氏規模7.2的強震，交通部高公局預估，國道5號的旅次需求會稍有減少，但明（4）日的國道交通量仍可達123百萬車公里，是平日年平均的1.3倍，南向交通量更是達到1.6倍，提醒民眾注意10大重點壅塞路段，且務必留心花蓮相關道路封閉訊息。
記者林志怡／台北報導
高公局說明，明日為清明節連續假期首日，預估國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，但受今（3）日花蓮地震影響，高速公路局預期國5旅次需求略降。
針對重點壅塞路段，高公局指出，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。
高公局建議，西部國道南向用路人建議5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，並注意往花蓮相關道路封閉訊息，另因預估國5旅次需求略降，取消國道5號4月4日及5日之石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。