7.2強震電信業極力搶救！剩花蓮尚未修復　中華沒訊號原因出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華電信稍早公告，統計本次強震共有125台基地台受影響，主要受傳輸電路中斷或備用電力耗盡暫時無法運作，正全力搶修中，部分基地台已恢復正常運作，截至下午1點半為止，僅剩37個位於搶救困難區域的基地台尚未修復。針對受影響最嚴重之花蓮區域，中華電信已緊急派出行動車基地台，前往災區支援當地通訊。
就部分台北地區民眾反應上午手機網路訊號不穩部分，中華電信說明，強震發生後，除了全力搶修讓受災區民眾儘快恢復通訊，同時為了支援災區民眾通訊之需求，將部分北部區域的訊務疏轉到中南部系統上，疏轉過程，短暫手機聯網訊號不穩情況，轉換後，客戶通訊服務已一切正常。同時，因花蓮地區在這次震災中，災損嚴重，中華電信免費提供花蓮美崙及花蓮松園兩會館50間房間來安置，有需求的可洽花蓮市公所或花蓮縣政府社會處（電話：(03)8227171）
🟡遠傳
遠傳指出，截至今（3）日18:00為止，僅剩14個位於花蓮災情嚴重地區的基地台尚未修復，已緊急調度行動訊號車前往，支援當地民眾通訊需求。並於花蓮六間門市：花蓮中正、花蓮吉安、花蓮中山、吉安中華、花蓮玉里、花蓮中華門市，以及中華國小學生活動中心設置「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話、借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備、提供免費飲料、礦泉水等飲品。此外，六間遠傳門市並提供災區用戶免費換/補卡、免排隊優先辦理業務等服務，此外，用戶如因地震導致收訊障礙，遠傳將依服務契約辦理，按實際受影響情形，提供月租費扣減或等值電信服務。
🟡台灣大哥大
台灣大除花蓮縣受災較嚴重區域仍在持續搶修，台灣其餘區域已陸續恢復網路通訊。同時，明(4)日起，花蓮地區myfone門市皆提供免費充電服務。針對戶籍或帳單地址在花蓮的用戶，提供三大關懷專案：第一、明(4)日起至4月30日起可申請暫緩帳單催收及延繳作業；第二、4月8日起至4月30日，花蓮地區myfone門市，包括花蓮舊站、花蓮林森、吉安中華、花蓮民國、花蓮中山及花蓮中正，提供免費換補卡服務，第三、為確保用戶通訊順暢，若用戶有換機需求，用戶可於4月8日起至4月30日至上述6家門市，續約指定專案購機享最高折價1500元或空機折價優惠。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。