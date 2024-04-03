中信啦啦隊首登大巨蛋！邊荷律合體峮峮站C位 戰袍狂洩性感大腿
中信兄弟啦啦隊Passion Sister今（3）日全部25位女孩通通上陣，包含來自韓國的啦啦隊雙馬尾女神邊荷律、超級隊長李丹妃，光是踏上大巨蛋草皮準備表演，就讓全場熱血沸騰。沒想到邊荷律、李丹妃和峮峮一同站在C位，也因為戰袍短裙的關係，營造出大腿根部若隱若現的感覺，這讓天生比例超好的PS女孩們大大加分。
記者詹鎰睿／台北報導
為了這支開場舞，邊荷律這幾天在韓國卯足全力瘋狂練習，回到台灣後也被眼尖的球迷們發現似乎變瘦了，原本圓圓的臉好像有點消失了，稍早，邊荷律被《NOWnews今日新聞》記者提問時也笑說，好像真的有瘦了一點點，承諾未來會再瘦更多，可愛的表情讓女孩們通通笑翻。
而在Passion Sister的開場表演中，可以看到峮峮直接在站中間，而左右兩旁則是邊荷律和李丹妃，3人直接站在C位，氣勢相當驚人，再搭配充滿力道與節奏的扭腰擺臀，短裙不斷飛舞，也讓女孩們的大腿根部若隱若現，露肩的黃色戰袍，更為整體的性感氛圍大大加分，也為今年的中信兄弟大巨蛋開幕戰增添滿滿話題。
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