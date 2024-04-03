松山機場愈晚愈多人！花東航班超過200人候位 民眾嘆：回不了家
明天（4日）開始就是清明節4天連假，許多民眾急著返鄉過節，但花蓮地區今（3）日上午發生芮氏規模7.2大地震，陸路交通中斷，交通部民用航空局緊急協調華信與立榮航空，今天增開7班加班機、明天確認加開1班，以疏運災區民眾返鄉。
記者鄭妤安/台北報導
其中，花東航班加開班機包括，立榮航空17點30分從台北飛往花蓮，回程18點50分自花蓮飛往台北；20點10分由台北飛往花蓮，回程21點30分由花蓮飛往台北；明日早上6點50分從台北飛往花蓮，回程為8點10分起飛。華信航空17點30分由台中飛往花蓮，回程為19點05分由花蓮飛往台中；19點45分由台中飛往花蓮；回程為21點20分由花蓮飛往台中。
NOWnews今日新聞記者實際前往松山機場，機場大廳人潮湧現，而且愈晚愈多人，除了原本預計搭飛機前往金門、澎湖的民眾外，飛往台東、花蓮的乘客也很多，各航空公司櫃台人員忙得不可開交。
約莫在17時30分左右，立榮航空緊急加開從松山機場往花蓮的航班準備起飛，但候補人數仍超過150位；往台東的航班等候人數也高達130位。有民眾中午就來登記候位，等了5、6個小時之久，還是無法搭上返鄉的班機，哀怨嘆「回不了家，等到超絕望！」