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遊戲融合「限制級元素」成主流！玩家曝「瘋玩原因」：吸引力暴增

▲隨著平台越來越多元，遊戲種類也更加多樣，不少大作也都將「限制級元素」融入遊戲。（示意圖／取自unsplash）
▲隨著平台越來越多元，遊戲種類也更加多樣，不少大作也都將「限制級元素」融入遊戲。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩／綜合報導

隨著平台越來越多元，遊戲種類也更加多樣，無論傳統 PC 、家用主機PS、Xbox 等，甚至是近年崛起的手遊市場，都出現各種不同元素的遊戲。為了保護兒少的身心健康，各國普遍都有制定相對應的「遊戲分級制度」。在台灣，根據《電腦軟體分級辦法》，將遊戲細分為「普、護、輔12、輔15、限」5個等級，雖然分級有必要存在，不過對於「限制級」的遊戲，多數民眾認為，限制級元素存在遊戲反而能夠加分，在特定遊戲中，甚至是必要的存在。

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台灣在2006年，由經濟部訂定發布《電腦軟體分級辦法》，並於2009年和2011年各修正發布一次，2012年更名為《遊戲軟體分級管理辦法》，變更的內容主要是將原先的普通級、保護級、輔導級與限制級增加為五個等級，由輔導級再劃分為輔12級與輔15級。

▲今年在花博的夏日電玩展除了許多熱門手遊外，PS5也設立遊戲體驗區，讓玩家嚐試未上市的遊戲。（圖／記者張志浩攝）
▲多數民眾認為，限制級元素存在遊戲反而能夠加分，在特定遊戲中，甚至是必要的存在。（示意圖／記者張志浩攝）
《遊戲軟體分級管理辦法》中，會被歸列為限制級的遊戲，通常包含「性、暴力恐怖、毒品、不當言語、反社會性」等元素，許多大作雖然被列管為限制級，但發售成績也相當驚人。例如上市5天就賣破新台幣204億元的《暗黑破壞神 4》、經典鬼抓人遊戲《Dead by Daylight》、已經推出9部作品的《戰神》系列、《人中之龍》系列，和最多人熟知的《GTA》系列等。

而《NOWnews》近日實地外出街訪民眾對「限制級遊戲」看法，大多數玩家認為，目前市面上限制級遊戲大多元素還是以暴力恐怖居多，基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在，但在台灣，遊戲分級有點淪為形式上的作業、法規上的需求，玩家在購買遊戲時，基本上不會去留意分級，最終仍要回歸民眾能否以健康的角度看待遊戲。

▲數位部產業署的獨立遊戲開發獎勵計畫獲獎作品展示專區，開放玩家體驗並可與開發者交流。（圖／數位部提供）
▲玩家認為，基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在，但在台灣，仍要回歸民眾能否以健康的角度看待遊戲。（圖／數位部提供）
許多玩家認為，法規內規範的限制級元素，在遊戲世界也是必要存在的！遊戲很大的目的是達到舒壓、放鬆、挑戰自我，少了較極端元素，很難讓人有「暫時脫離現實」的感覺，此外，許多遊戲雖然富含限制級元素，但更值得關注的是遊戲本身的精緻度、世界觀設定等，一款好遊戲不會因爲它是限制級而被淘汰，反而會透過玩家的篩選成為神作，因此「限制級元素真的無傷大雅」。

除了上述許多3A大作，有資深 RPG 玩家也分享，例如近期韓國遊戲大廠 Nexon 開發的限制級遊戲《波拉西亞戰記》即將在台上線，也是遊戲橘子代理的首個限制級遊戲，雖然歸列為限制級，但轉場動畫和故事設定反而更是吸引玩家的東西，因此在韓國才會相當走紅，也讓台灣粉絲在上市前就相當期待。

▲《波拉西亞戰記》以高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀。（圖／遊戲橘子提供）
▲限制級遊戲《波拉西亞戰記》以高度擬真的3D風格，搭配高沉浸劇情的中世紀歐洲戰地世界觀，受許多玩家期待。（圖／遊戲橘子提供）

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