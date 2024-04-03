遊戲融合「限制級元素」成主流！玩家曝「瘋玩原因」：吸引力暴增

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《遊戲軟體分級管理辦法》中，會被歸列為限制級的遊戲，通常包含「性、暴力恐怖、毒品、不當言語、反社會性」等元素，許多大作雖然被列管為限制級，但發售成績也相當驚人。例如上市5天就賣破新台幣204億元的《暗黑破壞神 4》、經典鬼抓人遊戲《Dead by Daylight》、已經推出9部作品的《戰神》系列、《人中之龍》系列，和最多人熟知的《GTA》系列等。
而《NOWnews》近日實地外出街訪民眾對「限制級遊戲」看法，大多數玩家認為，目前市面上限制級遊戲大多元素還是以暴力恐怖居多，基於對青少年的保護，遊戲分級有必要存在，但在台灣，遊戲分級有點淪為形式上的作業、法規上的需求，玩家在購買遊戲時，基本上不會去留意分級，最終仍要回歸民眾能否以健康的角度看待遊戲。
許多玩家認為，法規內規範的限制級元素，在遊戲世界也是必要存在的！遊戲很大的目的是達到舒壓、放鬆、挑戰自我，少了較極端元素，很難讓人有「暫時脫離現實」的感覺，此外，許多遊戲雖然富含限制級元素，但更值得關注的是遊戲本身的精緻度、世界觀設定等，一款好遊戲不會因爲它是限制級而被淘汰，反而會透過玩家的篩選成為神作，因此「限制級元素真的無傷大雅」。
除了上述許多3A大作，有資深 RPG 玩家也分享，例如近期韓國遊戲大廠 Nexon 開發的限制級遊戲《波拉西亞戰記》即將在台上線，也是遊戲橘子代理的首個限制級遊戲，雖然歸列為限制級，但轉場動畫和故事設定反而更是吸引玩家的東西，因此在韓國才會相當走紅，也讓台灣粉絲在上市前就相當期待。