花蓮對外道路中斷！農業部啟動畜禽品運費補助　每車最高8000元

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另家禽產業部分，花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理家禽共同運銷供應臺北市環南市場或新北市家禽批發市場者，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，該期間所增加之運費成本，亦由農業部核實補助，每車次以8,000元為上限。
此外，農業部稍早也宣布道路搶修期間，對於花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加之運費農業部將予以補助。
農產業部分，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷供應臺北三重、桃園果菜批發市場及生鮮農產品宅配者於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止之期間所增加的運費，請依「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以1.3元為限。
漁產品部分，花東地區漁（農）民團體辦理漁產品共同運銷，因蘇花公路中斷改行經南迴公路供應臺北、三重、蘇澳等北部地區批發市場，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，該期間所增加之運費成本，可依「蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，每公斤補助金額最高達4元，以實際減輕產品長途運輸所增加之運費負擔。
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