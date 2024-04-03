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花蓮對外道路中斷！農業部啟動畜禽品運費補助　每車最高8000元

▲花蓮近海地區今天（3日）上午7時58分發生7.2強震，導致全台各地陸續出現坍方事故。（圖／翻攝畫面）
▲花蓮近海地區今天（3日）上午7時58分發生7.2強震，導致全台各地陸續出現坍方事故。（圖／翻攝畫面）

記者林志怡／台北報導

花蓮今（3）日上午發生芮氏規模7.2的地震，並造成多人死亡，且造成花蓮對外交通完全中斷，農業部表示，蘇花公路路基坍方期間恐造成畜禽品運輸成本增加，因此道路搶修期間，對於花蓮、台東地區毛豬及家禽必須繞南迴公路到北部市場所增加之運費，農業部將予以補助，以減輕農民負擔。

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農業部說明，毛豬產業部分，花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理毛豬共同運銷供應宜蘭、新北或桃園等肉品市場拍賣者，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止之期間所增加的運費，由農業部核實補助，每車次以8,000元為上限。

另家禽產業部分，花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理家禽共同運銷供應臺北市環南市場或新北市家禽批發市場者，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，該期間所增加之運費成本，亦由農業部核實補助，每車次以8,000元為上限。

此外，農業部稍早也宣布道路搶修期間，對於花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體必須繞南迴公路到北部市場所增加之運費農業部將予以補助。

農產業部分，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷供應臺北三重、桃園果菜批發市場及生鮮農產品宅配者於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止之期間所增加的運費，請依「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，補助標準為依運輸契約所訂運費內容調整，每公斤補助最高以1.3元為限。

漁產品部分，花東地區漁（農）民團體辦理漁產品共同運銷，因蘇花公路中斷改行經南迴公路供應臺北、三重、蘇澳等北部地區批發市場，於蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，該期間所增加之運費成本，可依「蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助，每公斤補助金額最高達4元，以實際減輕產品長途運輸所增加之運費負擔。


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