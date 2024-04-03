辜仲諒為大巨蛋開球！中信兄弟主場開幕戰超熱 百萬象迷黃衫應援
中信兄弟今（3）日在台北大巨蛋主場開幕戰遭遇台鋼雄鷹，中信兄弟由中信慈善基金會董事長辜仲諒開球，由本季即將引退的老將周思齊蹲捕，辜仲諒穿上他的特製球衣，並未繡有背號，但有「辜仲諒」三個大字，中信兄弟賽前也請來DJAFRO以及啦啦隊Passion Sisters到場應援，並且在賽後還有頑童MJ116的表演，希望球迷可以感受到大巨蛋的魅力。而今天雖然有地震影響，還是有不少「死忠象迷」到場觀戰。
記者吳政紘/台北報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年升級，「韓國甜心」邊荷律、李丹妃都加入陣中，加上不少球迷都敲碗新成員，也在今天比賽場邊現身，Passion Sisters 25位成員都有上場。
中信兄弟賽前就宣布，球迷可以加購球衣，加上坐在內野的球迷，都有相關贈品，現場宛如「黃潮來襲」，也像是嘉年華會。
中信兄弟日前公布大巨蛋票價，開幕戰4月3日、4日大巨蛋主場賽事，內野熱區全票1880元，本壘後方「凱旋象前席」票價1680元，最便宜外野票價680元。
中信兄弟今年也在球場的貴賓保留區，特別規劃200席座位設置台北大巨蛋限定「VIP尊爵席」，座位區域為本壘後方20排前最佳視野，票價3580元，也是中職史上最貴票價。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁