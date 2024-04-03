林柏宏、王柏傑雙帥夢幻合體！《96分鐘》高鐵上遇恐怖炸彈危機
電影《96分鐘》集結金馬兩大男神林柏宏、王柏傑同台飆戲，在高鐵行駛中遇上炸彈危機。本片打破台灣影史合作紀錄，首度引進《阿凡達2》好萊塢特效團隊開發的「特效預演拍攝（Previs）」技術項目，並攜手中台灣影視基地，建立全台首座模擬高鐵車廂的智能LED攝影棚，解決外景拍攝上的困難，成功與國際接軌。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《96分鐘》片名是來自台北至高雄最快的一班直達車行駛時間，劇情融合了親情、愛情等多重元素，耗時8年的籌備與策劃，由《粽邪》系列電影監製鄒介中，與《狂徒》新銳導演洪子烜攜手合作，近日將展開拍攝。主演卡司邀請到以《六弄咖啡館》獲頒最佳男配角的林柏宏，和剛以《疫起》拿下台北電影節影帝、提名金馬影帝的王柏傑，在極速的高鐵行駛下遇上炸彈危機。王柏傑也表示：「期待了很久終於要開拍，並希望一切順利！」
《96分鐘》首次引進好萊塢《曼達洛人》、《阿凡達2》特效團隊開發的『特效預演拍攝（Previs）』技術項目，並結合虛幻引擎（Unreal Engine）捕捉演員的表演互動。導演洪子烜認為，在動作電影上演員的表演非常困難，而首次參與Previs預演能夠使劇組人員清楚導演想要的最終呈現，也實現拍攝時間控制及預算上的管理問題。擔任《96分鐘》男主角的林柏宏表示：「第一次嘗試的電影類型，是非常巨大的挑戰，很興奮也很期待！」《96分鐘》預計2025年上映。
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