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新光三越購物節登場 加碼日本商品展及潘奕丞創作展

▲新光三越台中店超級購物節火熱登場，又加碼舉辦日本商品展及潘奕丞創作展搶客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)
▲新光三越台中店超級購物節火熱登場，又加碼舉辦日本商品展及潘奕丞創作展搶客。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)

記者金武鳯/台中報導

迎接清明連假，正在舉辦超級購物節的新光三越台中店，加碼辦理「日本商品展」及藝術家潘奕丞「童心奇境」公仔聯名創作展，讓民眾走一趟新光三越，一次滿足購物、品嘗日本百年名店美食，還能欣賞潘奕丞結合科技與藝術創作，喚起內心深處童真與驚喜。

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▲正在新光三越台中店舉辦的日本商品展，來自九州的神級老店福砂屋長崎蛋糕，首度來台參展，（圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)
▲正在新光三越台中店舉辦的日本商品展，來自九州的神級老店福砂屋長崎蛋糕，首度來台參展，（圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)
新光三越台中店超級購物節於2日至24日登場，預估整檔將衝出26億營業額目標，為此，不僅推出史上最強回饋陣容，以高達20%回饋率搶客，今日起更加碼舉辦二場特展，一是在10樓天空劇場辦理的「日本商品展」，集結61家日本人氣名物，包括有6家初次來台參展的伴手禮名店及多個職人美食，不用出國，就能用舌尖暢遊並感受濃濃日本氛圍。

今年的「日本商品展」是以時空踩點四大百年名店，品嚐百年傳統獨特風味。以首度來台初登場的本高砂屋法蘭酥為例，是神戶必買老店，擁有超過140年酥脆好滋味。另九州的福砂屋長崎蛋糕，京都必買米餅老占小蒼山莊，以及北海道最高金賞甜點柳月年輪蛋糕，都是哈日族耳熟能詳的神級老店，一次齊聚，機會難得。

▲藝術家「潘奕丞」，即日起在7F Deco Gallery設計藝廊展出「童心奇境 公仔聯名創作展」，(圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)
▲藝術家「潘奕丞」，即日起在7F Deco Gallery設計藝廊展出「童心奇境 公仔聯名創作展」，(圖／記者金武鳳攝，2024.4.3)
此外，日本職人創新與傳統工藝品獨有的風格文化，也值得細細品味；諸如技術享譽全球的「剣謙心」一流精緻刀具、北海道精湛木雕「工房がんま」，以及頂級手工皮件「WANAA」。今年還首度引進日本國宴級頂級名酒「獺祭 純米大吟釀 二割三分」、金箔梅酒等多款酒類，帶您一覽道地豐盛的日本飲食風味 ！

  凡消費滿額可兌換日式伴手禮乙份，消費滿1000贈万葉和茶「靜岡駿河紅茶包」，滿2000贈水庵筑紫麻糬或榮太樓糖果罐3入(二選一)。

另凱渥集團首位簽約的藝術家「潘奕丞」，即日起在7F Deco Gallery設計藝廊展出「童心奇境 公仔聯名創作展」， 展出潘奕丞個人歷年創作的經典作品外，更與藝人、KOL、及各界頂尖藝術家合作，創作聯名限定版改裝公仔，透過各界精英的獨特視角和風格，公仔變得更加多元和豐富，不僅是藝術的交流，更是對童心創作的一種重新詮釋。

此外，潘奕丞憑藉巧思，將畫作透過AR技術，使平面藝術轉化為立體，觀眾可以透過手機或平板觀看，畫面中的角色將以動態的方式與觀眾互動，打破傳統藝術與觀眾之間的界限，帶領觀眾進入一場充滿想像力和奇幻的藝術之旅。

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