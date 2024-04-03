「龜梨和也救我一命」！9頭身女神差點失足 還原舞台驚魂現場
日本大導演三池崇史執導的新作《怪物樵夫》，集結龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥等實力派卡司，模特兒出身的「9頭身女神」菜菜緒3度合作龜梨和也，自爆龜梨和也救過她一命。原來是有次他們一起錄製節目時，她險些從1公尺高的舞台跌落，好在一旁的龜梨和也立刻抓住了她而躲過一劫，她心有餘悸的說，若不是龜梨和也出手相救，後果不堪設想。
記者羅凌筠／綜合報導
談到差一點失足的驚悚經歷，菜菜緒表示：「當時龜梨大喊了一聲『危險』，並立刻抓住了我的手臂，所以我才沒有受傷。不然我可能會摔到階梯上，甚至骨折或受更嚴重的傷，我真的非常感謝他。」龜梨和也謙虛表示自己左手訓練還不夠，如果他有片中怪物般的力量，就可以直接把她整個救起了。
龜梨和也在《怪物樵夫》飾演患有精神疾病的雙面律師，為了隱瞞不為人知的身分，同時抵擋來自面具殺人魔的致命襲擊，而開始與身邊眾人不斷猜疑推拉，面臨各方危機。菜菜緒飾演的是警視廳側寫師戶城嵐子，在追查面具殺人魔的下落時，隨著與龜梨和也飾演的二宮彰接觸，逐漸對他產生懷疑，進而展開一場同步追查又互相堤防的鬥智對決。
兩人在片中有多場驚險對峙的精彩場面，有場戲更因為菜菜緒太過入戲，而緊張到連身上的麥克風都收到了她的心跳聲而調整重拍。菜菜緒表示：「因為這場戲充滿了緊張感，感覺自己好像真的冒著生命危險在跟他對話一樣，所以心跳的非常快，是令我印象深刻的場景。」《怪物樵夫》4月19日全台震撼上映。
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