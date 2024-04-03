影／林昀儒為富邦主場開幕戰開球！意外釣出統一獅領隊是死忠老粉

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林昀儒準備接受訪問時，聯訪區意外看見統一獅領隊蘇泰安興奮拿著桌球拍在等待，蘇泰安低調不願多談，經記者兩度詢問後忍不住興奮分享，從林昀儒13歲就開始關注他的比賽，一直很欣賞他，得知林昀儒將為本場比賽開球，立刻聯絡富邦看是否有機會能簽名合照。
在富邦育樂總經理陳昭如的牽線下，蘇泰安成功和林昀儒見面，他拿出平常在使用的實戰球拍，並指定簽在林昀儒招牌反手擰的位置，被問及之後會不會捨不得用這支球牌？領隊則笑答：「當然要用，林昀儒幫我加持過耶！」
林昀儒靠著釜山團體世錦賽銅牌、新加坡大滿貫賽單打四強，積分大進補，世界排名回升至第6名，距離生涯最佳排名第5名只差一步。除了招牌反手擰，林昀儒近期的正手大幅進步也引起很多討論，他表示因為近期賽事很多，有利於在比賽中找感覺，並根據每一場比賽的缺點做調整，是近期能獲得快速進步的原因。
下週將前往捷克參加奧運混雙資格賽，只要打進四強就能拿下奧運門票，林昀儒談及混雙認為與陳思羽的搭檔狀況不錯，無論默契或戰術都越來越熟練，兩人也盡量安排在同個地方訓練，增加練習頻率及默契。
中華男團在釜山世錦賽拿下睽違10年的銅牌，也一舉奪下奧運團體賽參賽門票，並靠此獲得兩席單打名額，林昀儒將在七月底迎來生涯第二次奧運，他說坦然表示心態平穩，「上次其實打得不錯，但我盡量不要去想第一次的成績，不給自己太多壓力，就當作第一次盡力去打。」