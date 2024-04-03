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影／林昀儒為富邦主場開幕戰開球！意外釣出統一獅領隊是死忠老粉

▲林昀儒為富邦悍將主場開幕戰開球，意外釣出統一獅領隊蘇泰安是多年球迷，兩人現場合照，還幫蘇領隊簽名球拍。（圖/記者陳云茹攝）
▲林昀儒為富邦悍將主場開幕戰開球，意外釣出統一獅領隊蘇泰安是多年球迷，兩人現場合照，還幫蘇領隊簽名球拍。（圖/記者陳云茹攝）

記者陳云茹/綜合報導

台灣「桌球一哥」林昀儒今日受邀為富邦悍將主場開幕戰開球，過去他曾在2021年東京奧運後為富邦悍將開球，當時投出一記「挖地瓜」，此次再度受邀開球成功雪恥，開出一記好球，也意外釣出統一獅領隊蘇泰安是他的死忠球迷

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林昀儒表示，這次開球還是有些緊張，早上有先找朋友試丟找手感，對於開球表現很滿意，談到最有印象的棒球選手，林昀儒指出是陳金鋒，靦腆笑說：「因為我以前都會玩全民打棒球。」

▲林昀儒2021年就曾為富邦悍將開球，當時他投出「挖地瓜球」，這次成功雪恥，開出一記好球。（圖/記者陳云茹攝）
▲林昀儒2021年就曾為富邦悍將開球，當時他投出「挖地瓜球」，這次成功雪恥，開出一記好球。（圖/記者陳云茹攝）
▲林昀儒對今日開球表現非常滿意。（圖/記者陳云茹攝）
▲林昀儒對今日開球表現非常滿意。（圖/記者陳云茹攝）
林昀儒準備接受訪問時，聯訪區意外看見統一獅領隊蘇泰安興奮拿著桌球拍在等待，蘇泰安低調不願多談，經記者兩度詢問後忍不住興奮分享，從林昀儒13歲就開始關注他的比賽，一直很欣賞他，得知林昀儒將為本場比賽開球，立刻聯絡富邦看是否有機會能簽名合照。

在富邦育樂總經理陳昭如的牽線下，蘇泰安成功和林昀儒見面，他拿出平常在使用的實戰球拍，並指定簽在林昀儒招牌反手擰的位置，被問及之後會不會捨不得用這支球牌？領隊則笑答：「當然要用，林昀儒幫我加持過耶！」

▲統一獅領隊蘇泰安從林昀儒13歲就開始關注，對他的表現與打球特性非常了解，是不折不扣的真球迷。（圖/記者陳云茹攝）
▲統一獅領隊蘇泰安從林昀儒13歲就開始關注，對他的表現與打球特性非常了解，是不折不扣的真球迷。（圖/記者陳云茹攝）
林昀儒靠著釜山團體世錦賽銅牌、新加坡大滿貫賽單打四強，積分大進補，世界排名回升至第6名，距離生涯最佳排名第5名只差一步。除了招牌反手擰，林昀儒近期的正手大幅進步也引起很多討論，他表示因為近期賽事很多，有利於在比賽中找感覺，並根據每一場比賽的缺點做調整，是近期能獲得快速進步的原因。

下週將前往捷克參加奧運混雙資格賽，只要打進四強就能拿下奧運門票，林昀儒談及混雙認為與陳思羽的搭檔狀況不錯，無論默契或戰術都越來越熟練，兩人也盡量安排在同個地方訓練，增加練習頻率及默契。

中華男團在釜山世錦賽拿下睽違10年的銅牌，也一舉奪下奧運團體賽參賽門票，並靠此獲得兩席單打名額，林昀儒將在七月底迎來生涯第二次奧運，他說坦然表示心態平穩，「上次其實打得不錯，但我盡量不要去想第一次的成績，不給自己太多壓力，就當作第一次盡力去打。」

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