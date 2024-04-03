花東鐵公路全斷！啟動海運接駁　台鐵加開4班車、備妥大客車接送

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王國材說，鐵公路修復期程不太樂觀，2條船的海運接駁，恐怕還要維持一段時間。
台鐵公司晚間表示，明天將提供海運旅客4班加開列車，蘇澳新站往花蓮站時刻為5466次區間快車9:01開、花蓮9:48到；4084次區間快車9:59開、花蓮11:06到。
花蓮站往蘇澳新站時刻，4187次區間車13:10開、14:31到；4085次區間快車14:45開、15:46到。
另有關蘇澳港、花蓮港與火車站間的接駁措施，公路局已完成整備事項如下，請有需要民眾多加運用：
一、明日蘇澳－花蓮間船運預定於上午9時30分從蘇澳港出發，預計13時30分抵達花蓮港，公路局台北區監理所現場準備4輛甲類大客車（視現場人數最高可提供10輛），自上午7時至10時每半小時接駁民眾自蘇澳港至蘇澳新站搭乘台鐵至花蓮，再由花蓮地區接駁車運送至花蓮港取車。
二、另花蓮－蘇澳間船運，預定下午15時從花蓮港返回，預計19時抵達蘇澳港。已備妥5輛甲類大客車於7:30至12:30從花蓮港接駁民眾至花蓮火車站搭乘台鐵至蘇澳新站，再由蘇澳新站接駁車運送至蘇澳港取車。
三、公路局台北區監理所已指派當地監理機關同仁協助接駁工作並落實橫向聯繫工作。
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