大王超威！王柏融敲超前安奪歷史首勝 台鋼雄鷹4:1擊敗中信兄弟
（21:30更新）大王發威！台鋼雄鷹今（3）日出戰中信兄弟，靠著台鋼「大王」王柏融7局上敲出中外野安打，一棒幫助台鋼超前比數，加上葉保弟、郭永維適時安打，最終以4:1擊敗兄弟。王柏融不但敲出他回來台灣後首安，還證明自己的價值。王柏融旅日五年，今年終於回到熟悉的舞台，但他前三打席都熄火，卻在7局敲出超前安打，幫助台鋼領先，王柏融年薪千萬，這就是他的價值，並拿到MVP。
記者吳政紘/台北報導
台鋼隊史首安已經由魔鷹打出，不過王柏融前三打席都熄火，雖然首打席敲出中外野深遠飛球，卻還是被接殺出局。第四打席他終於掌握機會，全場5打數1安打，1打點，打擊率2成。
德保拉此役擔任中信兄弟先發投手，他在6局被陳文杰敲出安打，之後魔鷹獲保送，加上杜家明敲出適時安打，打下首分打點。台鋼江承諺先發，前5場順利度過，結果中信兄弟在6局下靠著曾子祐失誤，以及王威晨敲出安打追平比數。
王柏融第二打席敲出一壘滾地球，第三打席則是敲出游擊區飛球，但王柏融在7局上發威，面對王凱程，王柏融敲出中右外野安打，順利幫助台鋼以2:1領先。
台鋼在8局上又有機會，葉保弟擊出右外野二壘安打，先是追加分數，又加上郭永維敲出中外野安打，多增添保險分，最後由雷公上場守成。
此役台鋼跟中信兄弟之戰吸引18072位球迷，並且最貴票價高達3580元，結果還是有不少球迷買單，王柏融敲出安打後，他也振奮地比出勝利手勢。證明自己的價值，王柏融月薪近百萬，年薪破千萬，已經是台鋼隊史最高薪本土球員。
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