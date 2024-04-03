花蓮強震與能登半島「極為相似」 日本氣象廳：皆屬逆斷層型
台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，日本氣象廳也對保持高度關注並對沖繩發布海嘯警報，在今天的記者會上日本氣象廳認為台灣這次地震與今年元旦發生在日本石川縣能登半島的地震同一類型，應為「逆斷層型」（Reverse Fault type）地震。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《日本經濟新聞》報導，包含日本今年元旦發生的石川縣能登半島地震、2018年9月的北海道膽振東部地震都屬於「逆斷層型」地震，這種地震經常發生於板塊擠壓地區。日本氣象廳解釋，當出現垂直走滑斷層時，如果上層側面向下滑動時就屬「正斷層」，反之當上層側面上升時就稱為「逆斷層」。
日本《每日新聞》在能登半島地震時也曾報導指出，兵庫縣立大學地球物理學教授後藤忠認為該次地震是「逆斷層」類型，是由能登半島北部海岸陸地和海洋邊界處的活斷層運動引起的，而日本東京大學地震研究所副教授石山達也說，「這次發生海嘯，可能是海底發生了地殼變動」。
根據中央災害應變中心，截至下午7時全國災損傷亡共9死、946傷、137人受困，其中花蓮地區災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。