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林書豪禁藥事件失去PLG MVP資格　東超給予肯定、入選最佳陣容

▲東超最佳五人出爐，林書豪也上榜。(圖/東超提供)
▲東超最佳五人出爐，林書豪也上榜。(圖/東超提供)

記者廖聿偉/綜合報導

東超2023-24賽季最佳陣容出爐，最大贏家是來自日本B聯賽的千葉噴射機，該隊共2名球員入選。作為千葉噴射機的場上隊長，富樫勇樹（Yuki Togashi）率隊以不敗戰績奪得總冠軍，個人榮膺終極四強賽MVP。他的隊友約翰·穆尼（John Mooney）全賽季都在中鋒位置保持優勢，並且場均籃板領先東超，出戰的6場比賽場均為自己的球隊貢獻21.7分15.3籃板。而來自台灣新北國王的林書豪也上榜，成為最佳五人的一員。

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儘管因為傷病無法在東超舞台大展身手，但亞洲籃球傳奇人物林書豪（Jeremy Lin）還是入選了最佳陣容。這位前NBA球星在賽季初展示了自己的強大實力，率領中華PLG球隊新北國王開局4戰全勝，成為入選的關鍵。

▲林書豪違反禁藥行為！新北國王道歉：確實不知道違反醫療規定。（圖／新北國王提供）
▲林書豪違反禁藥行為！新北國王道歉：確實不知道違反醫療規定。（圖／新北國王提供）
P.League+新北國王隊當家球星林書豪近日因接受「靜脈雷射」治療，觸犯了世界反禁藥組織（WADA）的規範，遭到聯盟禁賽五場及罰款15萬元台幣的處分，同時失去競爭PLG年度MVP等獎項的資格，所幸東超並沒有限制林書豪，讓他斬獲一座個人獎項，也稍微擺脫陰霾。

來自韓國KBL球隊首爾SK騎士的賈米爾·沃尼（Jameel Warney）成為了東超主客場首賽季的頭號得分手，他同樣出戰6場比賽，場均34.8分13.2籃板，表現令人震驚，入選最佳陣容名至實歸。

最近入選了韓國男籃國家隊的朴智勳（Park Ji Hoon）在季軍戰的表現令人印象深刻，以29分8籃板榮獲季軍戰MVP的同時，也為安養正官庄赤紅火箭的東超賽季劃下了圓滿句點。

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