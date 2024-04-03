403地震災情嚴重 企業家鍾文智響應賑災捐款100萬

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出身屏東客家子弟的企業家鍾文智，年輕時隻身到台北打拼多年，深感自己在競爭激烈的社會謀生不易，身障者更為困難。所以在獲悉彰化「伯立歐家園」籌款困境後，決定捐贈300萬元，協助加速完成「伯立歐家園」興建。
不僅如此，鍾文智看到健力選手，同時也是輪椅籃球國家隊的鄧和成，感觸良多。他表示，自己在事業上也曾經跌跤，然而看到身障運動員的毅力與堅持，對於人生遇到的挫折，相信憑藉著信念一定能度過難關。
去年9月底，屏東科技產業園區明揚國際科技工廠發生大火爆炸，造成10死百餘人受傷的嚴重災情，讓鍾文智想到家鄉同胞求職謀生不易，好不容易有一家績效良好的大公司在地發展，卻發生所有人都不樂見的意外。鍾文智為了幫助家鄉的傷亡者和家屬度過難關，也立即捐助100萬元，除了罹難的消防人員，也希望能幫助傷者用在未來的醫療修復上。
除了賑災，鍾文智亦關心青少年的成長，在國中生割頸案發生後，他認為應該讓大眾更加理解非行少年的問題，立刻購買500本資深社會記者戴志揚出版的《誰讓青春沒有明天》一書，分別捐贈給單親兒童文教基金會、安德烈食物銀行等協助弱勢家庭社團，希望能讓孩子及家長閱讀，建立起正確預防少年犯罪觀念。
鍾文智說，對於弱勢和受災戶的慷慨解囊，是有感於小時候成長環境的匱乏，希望有餘裕的時候，能夠幫助他人，讓社會每一個角落都能感受到溫暖。