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捷克星級餐廳「桌上出現台灣鹹酥雞」！外國人一吃真實反應全錄下

▲近日YouTube頻道《不要鬧工作室》將鹹酥雞帶到捷克五星級餐廳桌上，老闆與員工試吃後全數被台灣口味征服。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）
▲近日YouTube頻道《不要鬧工作室》將鹹酥雞帶到捷克五星級餐廳桌上，老闆與員工試吃後全數被台灣口味征服。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）

記者賴禹妡／綜合報導

鹹酥雞除了是台灣知名小吃，更是宵夜首選，萬惡的香味讓人著迷不已，廣受大量台灣人喜愛。而近日YouTube頻道《不要鬧工作室》竟將鹹酥雞帶到捷克五星級餐廳桌上，老闆與員工試吃後全數被台灣口味征服，紛紛點頭狂讚「真的很好吃！」 

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《不要鬧工作室》日前上傳影片，主持人強尼在捷克五星級餐廳「布拉格安達仕酒店」，獻上道地的台灣鹹酥雞。只見桌上擺著剛炸好的鹹酥雞，還搭配九層塔及大蒜，畫面瞬間飄散出台灣感。 

▲近日YouTube頻道《不要鬧工作室》將鹽酥雞帶到捷克五星級餐廳桌上，老闆與員工試吃後全數被台灣口味征服。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）
▲《不要鬧工作室》主持人強尼在捷克五星級餐廳「布拉格安達仕酒店」，獻上道地的台灣鹹酥雞。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）
而餐廳員工試吃後，紛紛點頭狂讚「很脆，裡面的肉很嫩」、「一開始我怕蒜味太重，但這搭配得剛剛好」。還有人一聞就驚呼「天啊這味道好濃喔」，但吃下鹹酥雞之後，卻不斷點頭喊「真的很好吃」。最後，強尼還給餐廳老闆試吃，對方也覺得台灣鹹酥雞非常美味，強尼直接問老闆「你想在這裡賣嗎？」她立刻回答「對！」貌似對鹹酥雞相當滿意。 

▲近日YouTube頻道《不要鬧工作室》將鹽酥雞帶到捷克五星級餐廳桌上，老闆與員工試吃後全數被台灣口味征服。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）
▲捷克五星級餐廳的員工對於台灣鹹酥雞讚不絕口。（圖／翻攝自YouTube「Stopkiddinstudio」）
影片曝光後，隨即引來網友們熱烈討論「鹹酥雞的內部肉嫩帶汁，外皮則酥脆口感十足，搭配上九層塔的香氣，真的是美味與香氣的結合」、「水啦！這就是我喜歡的食物外交」、「他們不能來台灣吃鹹酥雞，吃了就回不去了」，對於台灣本土美食感到十分驕傲。 


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