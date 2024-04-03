孟耿如2歲女兒險被畫砸中！強震下「肉身護愛女」母愛噴發畫面曝
自從「921大地震」之後25年以來，今（3）日上午7點58分發生芮氏規模7.2劇震，花東地區多處房屋倒塌、災情嚴重。藝人孟耿如在一陣天搖地動中，以肉身緊抱2歲女兒「玉米」避難，成功躲過被掉落畫作砸中的危機，1分52秒的「母愛爆發」畫面全被監視器拍下，曝光後感動眾多網友。
記者黃雅琪／綜合報導
花東外海今日發生芮氏規模7.2劇震，孟耿如晚間釋出一段「溫馨動作片」，跟粉絲們報平安：「跟大家報平安來晚了，因為一早起床就在拍動作片，然後家中凌亂一路整理到現在，稍微喘息一下。」影片中，原本躺在嬰兒床上的玉米正在熟睡，突然間發生劇烈晃動，牆上畫作掉落險些砸中她，下一秒孟耿如衝破圍欄「肉身護體」保護女兒，母女倆無助的坐在床邊直至地震停止。
突然發生劇震誰都會害怕，但為人母的孟耿如不得不堅強，頻頻安撫女兒說：「沒事、沒事！」同時也關心在房外的爸爸黃子佼，確認親人都平安無事後，她緊緊抱著玉米坐在床上平復情緒。孟耿如回想起早晨的驚悚過程，直呼這是她有印象以來遇過的最大地震：「沒看到影片根本不知道自己發生了什麼事，已經混亂到不行，我只想著我一定要保護好我女兒，我覺得當時自己真的是女版湯姆克魯斯。」
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