快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

慶祝台鋼雄鷹首勝！全家美式買2送1、飲料買1送1　寄杯只限清明節

▲台鋼雄鷹王柏融7局上敲出中外野安打，全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹王柏融7局上敲出中外野安打，全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大王發威！台鋼雄鷹今（3）日出戰中信兄弟，「大王」王柏融7局上敲出中外野安打，一棒幫助台鋼超前比數，最終以4:1擊敗兄弟。歡慶台鋼雄鷹獲得隊史首勝，全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。

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🟡全家便利商店

📍APP｜4月4日限定
◾FamiCollection天然水610ml買1送1，原價20元、特價10元
◾威德運動補給飲料買1送1，原價35元、特價18元
◾經典美式特大杯，買2送1，原價60元、特價40元

▲（圖／全家提供）
▲全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。（圖／全家提供）
▲全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。（圖／全家提供）
▲全家推出一日限定優惠，行動隨時取特大美式買2送1，天然水、運動飲料買1送1。（圖／全家提供）
此外，歡慶清明節到來，全家門市明起還有拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠。

📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）

4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。

▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
▲全家清明連假限定第2件10元。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

◾濃粹美式買2送2，原價50元、特價25元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾青梅冰茶買2送2，原價60元、特價30元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，原價75元、50元
◾濃粹拿鐵買2送1，原價60元、特價40元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元
◾老協珍人蔘精買10送10，原價79元、特價40元
◾多喝水微鹼性離子水850ml買10送10，原價29元、特價15元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）

4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。

▲門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，其中濃萃美式相當於原價50元、特價25元開喝。（圖／7-11提供）
▲門市濃萃美式、紅茶珍珠歐蕾、青梅冰茶買2送2，其中濃萃美式相當於原價50元、特價25元開喝。（圖／7-11提供）

清明連假超商優惠！7-11美式買2送2　全家拿鐵、霜淇淋第2件10元

4大超商清明咖啡優惠！7-11買10送10　萊爾富咖啡19元、一日免費

清明節連假7-11出手！美式25元、拿鐵買2送1　寄杯買10送10限一天

清明節霜淇淋第2支10元！7-11可爾必思牛奶霜淇淋　對決全家藍莓

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