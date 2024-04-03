慶祝台鋼雄鷹首勝！全家美式買2送1、飲料買1送1　寄杯只限清明節

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📍APP｜4月4日限定
◾FamiCollection天然水610ml買1送1，原價20元、特價10元
◾威德運動補給飲料買1送1，原價35元、特價18元
◾經典美式特大杯，買2送1，原價60元、特價40元
此外，歡慶清明節到來，全家門市明起還有拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠。
📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。
🟡7-ELEVEN
◾濃粹美式買2送2，原價50元、特價25元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾青梅冰茶買2送2，原價60元、特價30元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，原價75元、50元
◾濃粹拿鐵買2送1，原價60元、特價40元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元
◾老協珍人蔘精買10送10，原價79元、特價40元
◾多喝水微鹼性離子水850ml買10送10，原價29元、特價15元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）
4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。