對強震不陌生！美國學者：台灣有著全球首屈一指的抗震準備
台灣今（3）日上午於花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，這是1999年921大地震迄今，台灣發生最大規模的地震，目前有9人喪生，數百人受傷。美國地質調查局（USGS）推定本次地震規模為7.4，美媒報導稱台灣除了花蓮以外地區受創輕微，有學者就解釋台灣對於地震的準備相當充足，從建築法規、地質測量以及民眾抗震教育等幾乎是全球首屈一指。
國際中心楊智傑／綜合報導
《美聯社》、《ABC news》報導指出，根據美國地質調查局統計，自1980年以來，台灣及其周邊海域已發生約2000起4級或以上的地震，其中有100多個測得震級超過5.5級，「儘管對台灣來說強震並不陌生，但因為有著出色的抗震準備，這座高科技島嶼和2300萬居民的損失其實相對較小」。
美國密蘇里科技大學地球物理學教授高尚行（Stephen Gao）分析指出，台灣有著全球首屈一指的抗震準備，例如政府在建築法規上的耐震要求，雖然使營建成本升高，但對於願意檢測自家抗震能力的居民將提供補貼，至於那些沒有達到或執行法規標準的建築負責人也將遭到追究，例如2016年台南維冠金龍大樓倒榻釀成數十人死亡事件，最終5名牽涉到大樓建設的人員遭到判刑。
高教授也提到，對於地震的準備台灣民眾也相當熟悉，例如在台灣的學校和公司企業往往會進行地震防災演習，而大眾媒體和手機簡訊也會發布有關地震和災情的通知或警報，這些準備大幅度增加了台灣人的抗震韌性，更是對於減緩災難破壞和人員傷亡有著明顯幫助。
不過他也提到，高頻率的地質活動還會持續數百萬年，這也彰顯了應對地震發生時的準備有多麽重要。