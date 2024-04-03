影／洪一中賽後眼眶泛紅！台鋼雄鷹首戰贏球　他等這勝超過864天

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洪總透露，外傳自己都是992勝，但其實有一場比賽是郭建霖代為執教，因此正確版為991勝，他在今天賽後表示：「最主要是今天江承諺本來不是今天先發，但他臨危授命，所以可以壓制住，你投手可以壓制住，贏球機率當然就大。」
江承諺6局失1分還是非責失，不過台鋼在6局上由杜家明先打首分，也讓球隊吃下定心丸，洪總認為，球隊很多年輕球員都很身體僵硬，太緊張，所以有跟他們說不要太緊張。
「坦白說，我並不覺得會贏，但就是盡全力求勝。」洪總說。
台鋼在去年找來「大王」王柏融加盟，結果他在首戰就敲勝利打點，洪總認為，「他在熱身賽有點打擊不是很協調，我想他會越來越好。」
洪一中認為今天贏球也是有一些東西需要檢討，曾子祐傳球跟葉保弟跑壘失誤，還有前三次打擊都不是很穩，洪總也告訴葉保弟等球員，不要太緊張，「就當成練習就好」。
《NOWnews今日新聞》記者詢問洪總，他是否對於賽後看到贏球有點感動，他說：「我在這一個球隊高興，是看到他們成長，看到他們進步我就很欣慰，有一點收穫，他們未來的路還很漫長。」
經過在富邦痛苦的2年，還有一年的顧問空白，洪總已經重拾「笑顏」，在台鋼雄鷹證明自己的帶兵功力，果然不一樣。
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