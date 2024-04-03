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影／洪一中賽後眼眶泛紅！台鋼雄鷹首戰贏球　他等這勝超過864天

▲洪一中賽後眼眶泛紅！台鋼雄鷹首戰生涯992勝（圖／台鋼提供）
▲洪一中賽後眼眶泛紅！台鋼雄鷹首戰生涯992勝（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹今（3）日在歷史首戰以4:1擊敗中信兄弟，這也讓總教練「洪總」洪一中賽後眼眶泛紅，而他表示，「這一勝也只是120場中的1場，之後還有119場要打，還要繼續努力。」洪一中上次奪勝，已經是富邦悍將執教時期，他跟富邦簽下3年約，執教2年後，第三年轉為顧問，因此最後一勝為2021年11月21日，富邦以5:1擊敗味全龍，距離今天已經是864天之久。

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洪一中過去在Lamigo桃猿隊（含La New熊隊）累積884勝，他在富邦悍將合計打下107勝，2021年球季後轉任顧問，生涯累積991勝。

洪總透露，外傳自己都是992勝，但其實有一場比賽是郭建霖代為執教，因此正確版為991勝，他在今天賽後表示：「最主要是今天江承諺本來不是今天先發，但他臨危授命，所以可以壓制住，你投手可以壓制住，贏球機率當然就大。」

江承諺6局失1分還是非責失，不過台鋼在6局上由杜家明先打首分，也讓球隊吃下定心丸，洪總認為，球隊很多年輕球員都很身體僵硬，太緊張，所以有跟他們說不要太緊張。

「坦白說，我並不覺得會贏，但就是盡全力求勝。」洪總說。

台鋼在去年找來「大王」王柏融加盟，結果他在首戰就敲勝利打點，洪總認為，「他在熱身賽有點打擊不是很協調，我想他會越來越好。」

洪一中認為今天贏球也是有一些東西需要檢討，曾子祐傳球跟葉保弟跑壘失誤，還有前三次打擊都不是很穩，洪總也告訴葉保弟等球員，不要太緊張，「就當成練習就好」。

《NOWnews今日新聞》記者詢問洪總，他是否對於賽後看到贏球有點感動，他說：「我在這一個球隊高興，是看到他們成長，看到他們進步我就很欣慰，有一點收穫，他們未來的路還很漫長。」

經過在富邦痛苦的2年，還有一年的顧問空白，洪總已經重拾「笑顏」，在台鋼雄鷹證明自己的帶兵功力，果然不一樣。

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