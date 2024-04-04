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重修媽祖政治學！韓國瑜鹹魚翻身明為大甲媽扶轎　盧秀燕首度缺席

▲去年大甲媽起駕，政治人物由台中市長盧秀燕扶轎。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）
▲去年大甲媽起駕，政治人物由台中市長盧秀燕扶轎。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）

記者顏幸如／台中報導

為期9天8夜的大甲媽遶境活動，起駕典禮曾被各黨派政治人物視為必修的媽祖政治學，越晚出現越是當紅炸子雞。去年起駕扶轎的政治人物台中市長盧秀燕，今年因出訪新加坡不克出席，取而代之的，是東山再起的立法院長韓國瑜。韓國瑜上次參加遶境，是5年前參選總統時；至於去年在總統大局失利的民眾黨主席柯文哲，預定在下午3點半赴廟參拜。

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▲媽祖繞境文化被譽為「世界三大宗教活動」之一，大甲媽遶境更是年年萬人空巷。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書，2024.04.04）
▲媽祖繞境文化被譽為「世界三大宗教活動」之一，大甲媽遶境更是年年萬人空巷。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮臉書，2024.04.04）
大甲媽遶境活動自顏清標擔任董事長以來，有計劃的被發揚光大，風靡全台近30年，往年起駕日是各黨派政治人物爭搶曝光的最佳時機，參與大甲媽遶境，因此被稱為政治人物必修的媽祖政治學分，現任總統蔡英文也於2021親自將媽祖請出神龕。

往年廟方依例邀請包括現任與前任元首、副元首、五院院長、遶境縣市首長、各政黨人士，分別參加起駕宴、上轎典禮、起駕典禮等儀式，但2021年之後，綠營每逢選舉便猛攻顏清標，鎮瀾宮連帶遭波及，彼此心結深種，除了在地綠營政治人物、遶境目的地嘉義縣長翁章梁必定到場，綠營重量級政治人物多已轉向參與白沙屯媽祖起駕活動。

▲去年媽祖鑾駕出了廟埕後，由顏寬恒接手健康不佳的顏清標、繼續扶轎。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）
▲去年媽祖鑾駕出了廟埕後，由顏寬恒接手健康不佳的顏清標、繼續扶轎。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）
過去兩年的起駕典禮，參與大甲媽起駕的政治人物以藍白陣營為主，去年由順利連任的台中市長盧秀燕、前總統馬英九扶轎，但聲勢如日中天的盧秀燕，昨起參訪新加坡，這將是她擔任市長以來，首次缺席大甲媽起駕盛會，據了解她將改出席回鑾安座大典，不中斷媽祖之約。

今年取代盧秀燕角色的，是立法院長韓國瑜。韓國瑜上次參加是在選總統那年，落敗後被高雄人罷免的他，這幾年行事低調，如今以正副元首之外最階級政治人物的身份重回鎮瀾宮，就像他的政治路一樣充滿戲劇性。

▲去年以台中市副市長身份出席上轎典禮的王育敏，今年已是立委。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）
▲去年以台中市副市長身份出席上轎典禮的王育敏，今年已是立委。（資料照片／台中市政府提供，2024.04.04）
從參選台北市長那年，便熱衷參與大甲媽遶境的台灣民眾黨主席柯文哲，選後人氣有下滑趨勢，他定於明天下午3點半抵達鎮瀾宮。由於不是祭典時間，顏清標等人親自迎接後，柯文哲只會進行參拜儀式。

另一位值得注意的「政治新貴」是立法院副院長江啟臣，大甲是前立法院副院長蔡其昌的選區，過去8年來的遶境起駕，蔡其昌必出現，今年副院長換了同是台中出身的江啟臣，加上江啟臣有意參選台中市長。勢必不會放棄亮相的好機會。據了解江啟臣將於下午4點半邀請9國駐台使節參與，讓傳統宗教文化能在國際亮相，並於5點半親自迎請媽祖上轎，晚上10點半也會陪同韓國瑜出席起駕大典。
 

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