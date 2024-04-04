獨／強震「國家級警報沒響」被罵翻！氣象署長道歉：朝2方向改進

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依照現行制度，地震若同時符合「預估地震規模5.0以上」、「預估震度達4級以上」，就會透過災防告警系統（PWS）在民眾手機響起國家級警報，而花蓮7.2強震當下，氣象署預估規模為6.8，震度則要看「地動加速度」大小，震度4級時，地動加速度為 25 gal 以上，而當時台北「預估」最大地動加速度約 23.8 gal、新北預估最大地動加速度約 22.5 gal，因為都沒有達標，所以未發出警報，和雙北最後實際發生的4級震度也有落差。
中央氣象署署長長程家平表示，電腦在地震當下，透過幾秒內的計算去預估規模、震度，以現在的技術來說一定會有誤差，而本次地震預估震度又剛好落在接近25 gal數值，氣象署未來會持續檢討，並規劃調整發布門檻「應該有容許誤差的彈性空間」，而非僅單一數值 25 gal ，藉此因應震度較大時，民眾都能收到國家級警報。
不只考量警報標準 地震預估也該更準確
除了放寬地震國家級警報的發送標準外，程家平也指出，持續讓「最開始的地震預估更準確」也是氣象署會精進的地方，目前針對地震的規模、震度預估都是透過「統計法」，仰賴早期的模式和經驗運算，而在未來，希望能嘗試利用AI人工智慧協助，不過目前還未有相關產品完成開發。
此外，還有一種名為「區域型地震」的預警方式，最直觀的方式就是分析歷史資料，並在有需要且符合成本的地點增設「地震測站」，嘗試讓地震震央離測站的平均距離拉近，並交互分析數據來降低誤差值。
程家平總結，氣象署很努力在加強地震速報的精確度和成效，讓地震預警時間能更長，不過速報無法用很多的測站做立即的數據估算，因此難免會有誤差，對門檻較高的災防告警系統（PWS）而言，就容易發生「預估差一點達標」到困境，氣象署針對花蓮7.2強震的警報事件，對民眾肯定是深感歉意，未來會優先針對「警報標準」和「增強預估準確度」兩個面向解決問題，期盼當大地震發生時，能有效爭取更多時間。
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