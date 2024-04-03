快評／核爆！熱身賽之王富邦開季崩盤、判若兩隊 先發問題嚴重
熟悉的富邦回來了？富邦悍將開季投手崩盤，且打擊也無法發揮，連兩戰被統一獅打趴，也被球迷戲稱是「熱身賽之王」。不過球季才剛開始，富邦還有時間能調整，但先發投手勢必要振作，提前找尋新洋投當備案，也是當務之急。
專欄作家/強打中年
熱身賽富邦悍將拿下7勝2敗1和，高居聯盟第一，其中團隊防禦率3.30，僅次於味全龍，排名第二，未料例行賽一開始就突然核爆，兩戰狂失20分，與熱身賽判若兩隊。
富邦本土先發陳仕朋僅投1.1局，就被敲出10支安打，包括被林安可轟出全壘打，狂失8分，追平生涯最慘紀錄，富邦悍將終場4：11慘敗給統一獅。
富邦先發投手連兩天「核爆」
開季兩場比賽，富邦悍將都在首局被打下大局，第一戰失掉4分，本場則丟掉5分，而今前3局就狂噴11分，比賽早已無懸念。
相較於前一場被完封，富邦悍將本場打擊還算有發揮，單場10支安打，王正棠第二局就開轟，無奈「入不敷出」，開季吞下2連敗。
先發洋投戈威士伴救世主？
檢視這兩場「核爆」的原因，最主要還是先發投手無法壓制，總計2場先發僅吃掉2.1局，也讓後面的投手面臨沉重得負擔。明天先發洋投戈威士將扮演關鍵的角色，盼能幫富邦度過開季低潮。