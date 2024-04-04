詹皇被爆「再打1、2年就退休」　Rich Paul：他像正在降落的飛機

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在此前對上布魯克林籃網一戰，James開啟「全力詹」模式，轟下40分7籃板5助攻，全場17投13中，三分球10投9中，成為 NBA 史上唯一一位在39歲之後還能多次拿下單場40分的球員。 賽後回應自己還能在這個聯盟打多久比賽時，他的回應是：「不會很久了。我肯定不會再打21個賽季了。我不知道那扇門何時會闔上，我不知道我何時會退休，但我剩下的時間不多了。」
在他的第21個賽季中，James場均貢獻25.4分和8.1次助攻，同時還有7.3個籃板和1.2次抄截。但湖人前景充滿荊棘，他們以42勝33敗的戰績排名西部第9，因此這意味著James角逐生涯第5枚總冠軍戒指之路，將不會一帆風順。
Charania在節目中表示，「我今天實際上和Rich Paul討論過LeBron James的未來，以及他在談論退休和走到路的盡頭時所持的開放態度。Rich Paul告訴我：『這就像降落飛機一樣。 它不會馬上就著陸，當航程還剩45分鐘時，系統會先提示，讓大家有些準備』。」
「現實是他39歲了，這是他在NBA的第21個賽季，坦白說，如果他真的願意，3年前就可以退休了，對他來說其實根本沒差。他已經拿過總冠軍、贏下4枚冠軍戒指，在邁阿密贏了2冠，騎士和湖人各拿1冠，他還創造了NBA新的總得分紀錄。」Charania說，James的家人都理解和支持他的任何決定，無論是他的妻子，還是3個孩子。
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