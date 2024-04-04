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詹皇被爆「再打1、2年就退休」　Rich Paul：他像正在降落的飛機

▲《The Athletic》知名記者Shams Charania，近期在節目上爆料，「詹皇」LeBron James的經紀人Rich Paul透露，詹皇現在就像一架「正在降落的飛機」，預計再打1-2年就會退休。（圖／美聯社／達志影像）
▲《The Athletic》知名記者Shams Charania，近期在節目上爆料，「詹皇」LeBron James的經紀人Rich Paul透露，詹皇現在就像一架「正在降落的飛機」，預計再打1-2年就會退休。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「詹皇」LeBron James何時要退休？已經是籃球界最受人矚目的話題，《The Athletic》知名記者Shams Charania，近期在節目上爆料，透過和詹皇密友、也是他的經紀人Rich Paul交流後，後者表示詹皇現在就像一架「正在降落的飛機」，預計再打1-2年就會退休

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「我與LeBron James身邊的大多數人談論這個問題，他們說預計再過1、2年。」Shams Charania如此說道，「對LeBron James來說，他還需要1、2年的時間，顯然他仍然熱愛這項運動，仍然想贏得另一枚冠軍戒指。」

在此前對上布魯克林籃網一戰，James開啟「全力詹」模式，轟下40分7籃板5助攻，全場17投13中，三分球10投9中，成為 NBA 史上唯一一位在39歲之後還能多次拿下單場40分的球員。 賽後回應自己還能在這個聯盟打多久比賽時，他的回應是：「不會很久了。我肯定不會再打21個賽季了。我不知道那扇門何時會闔上，我不知道我何時會退休，但我剩下的時間不多了。」

在他的第21個賽季中，James場均貢獻25.4分和8.1次助攻，同時還有7.3個籃板和1.2次抄截。但湖人前景充滿荊棘，他們以42勝33敗的戰績排名西部第9，因此這意味著James角逐生涯第5枚總冠軍戒指之路，將不會一帆風順。 

Charania在節目中表示，「我今天實際上和Rich Paul討論過LeBron James的未來，以及他在談論退休和走到路的盡頭時所持的開放態度。Rich Paul告訴我：『這就像降落飛機一樣。 它不會馬上就著陸，當航程還剩45分鐘時，系統會先提示，讓大家有些準備』。」

 「現實是他39歲了，這是他在NBA的第21個賽季，坦白說，如果他真的願意，3年前就可以退休了，對他來說其實根本沒差。他已經拿過總冠軍、贏下4枚冠軍戒指，在邁阿密贏了2冠，騎士和湖人各拿1冠，他還創造了NBA新的總得分紀錄。」Charania說，James的家人都理解和支持他的任何決定，無論是他的妻子，還是3個孩子。

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