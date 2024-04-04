Chris Paul欣賞Draymond Green的場上價值　盛讚：他做了很多小事

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Draymond Green此役繳出他在2023-2024賽季中的最佳表現之一，這位4屆總冠軍成員，在上場將近31分鐘的比賽中，拿下11分8籃板6助攻4抄截，以及一次關鍵的「火鍋」。
這位2017年度最佳防守球員用表現贏得了分析師、球迷以及他自己隊友的讚譽。Chris Paul在賽後受訪時表示，自己很欣賞Green的防守和對防守的態度，並直言他做了很多那些經常被人們忽略的小事。
「Draymond在比賽中很重視防守，就像我一樣。他是一名出色的傳球手，但他也會做很多比賽中重要的小事——包括設置掩護等等．．．我很高興能和看待比賽的方式和我一樣的人同隊出賽。」Chris Paul受訪時如此說道。
Paul還認為Green封蓋獨行俠中鋒Daniel Gafford的那一球，是自己看過最好的比賽表現之一，「我告訴Draymond，『這可能是我職業生涯中見過的最好的比賽之一，我可沒有誇大。』像我這樣熱愛防守的人看到這些，真的很激動。在我來到勇士隊之前，我和Draymond的關係大家都知道。他今晚的表現真的太出色了，他帶領我們取得今晚的勝利。」
勇士本賽季只剩下7場比賽，能拿下這一場勝利對於球隊來說十分重要，這讓他們取得了5連勝，並和在後面緊追不捨的休士頓火箭拉開到3場勝差。
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