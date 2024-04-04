勇士104:100擊敗獨行俠！豪取5連勝　Draymond Green末節拯救比賽

Chris Paul欣賞Draymond Green的場上價值　盛讚：他做了很多小事

▲勇士控衛「CP3」Chris Paul對Draymond Green的表現讚不絕口，直言對方做了「很多那些經常被人們忽略的小事」來幫助球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士控衛「CP3」Chris Paul對Draymond Green的表現讚不絕口，直言對方做了「很多那些經常被人們忽略的小事」來幫助球隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在金州勇士以104：100擊敗達拉斯獨行俠的比賽，勇士明星大前鋒Draymond Green發揮出色，用攻守俱佳的表現率隊在一場激戰中取得勝利。賽後勇士控衛「CP3」Chris Paul對Green讚不絕口，直言對方做了「很多那些經常被人們忽略的小事」來幫助球隊贏球，還直言今晚Green打出了自己職業生涯中看過的最佳表現之一。

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達拉斯小牛隊與金州勇士隊進行的這場比賽非常精彩，兩支球隊都打出自己近期最好的水平，本場比賽總共出現了9次互換領先，10次平手，但最終勇士抓住了機會鎖定勝局。勇士前鋒Andrew Wiggins今晚夜晚表現亮眼，拿下 23 分，不過Draymond Green在第四節於攻防兩端的巨大貢獻，才是幫助勇士拿下比賽的性因素。

Draymond Green此役繳出他在2023-2024賽季中的最佳表現之一，這位4屆總冠軍成員，在上場將近31分鐘的比賽中，拿下11分8籃板6助攻4抄截，以及一次關鍵的「火鍋」。

這位2017年度最佳防守球員用表現贏得了分析師、球迷以及他自己隊友的讚譽。Chris Paul在賽後受訪時表示，自己很欣賞Green的防守和對防守的態度，並直言他做了很多那些經常被人們忽略的小事。

▲勇士隊本季在場上有Paul無Curry的時候，進攻效率值只有112.8．屬於聯盟後段班。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul喜歡Draymond Green在比賽中重視防守的態度。（圖／美聯社／達志影像）
「Draymond在比賽中很重視防守，就像我一樣。他是一名出色的傳球手，但他也會做很多比賽中重要的小事——包括設置掩護等等．．．我很高興能和看待比賽的方式和我一樣的人同隊出賽。」Chris Paul受訪時如此說道。

Paul還認為Green封蓋獨行俠中鋒Daniel Gafford的那一球，是自己看過最好的比賽表現之一，「我告訴Draymond，『這可能是我職業生涯中見過的最好的比賽之一，我可沒有誇大。』像我這樣熱愛防守的人看到這些，真的很激動。在我來到勇士隊之前，我和Draymond的關係大家都知道。他今晚的表現真的太出色了，他帶領我們取得今晚的勝利。」

勇士本賽季只剩下7場比賽，能拿下這一場勝利對於球隊來說十分重要，這讓他們取得了5連勝，並和在後面緊追不捨的休士頓火箭拉開到3場勝差。

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