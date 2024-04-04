NHK示警「抖音、X出現花蓮地震不實消息」 連《時代雜誌》也出包
台灣3日上午於花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，截至晚間10時，釀成9人死亡、1011人傷、143人受困，地震發生後一時間社群媒體上充斥各種消息，日本放送協會（NHK）對此則指出，有不少使用者在抖音或Ｘ上拿先前地震或能登半島海嘯等並非今天的災情畫面來「蹭流量」，警告民眾不要隨意轉傳假消息讓這些有心人士賺取分潤。
國際中心楊智傑／綜合報導
花蓮發生7.2強震後，台灣有不少民眾將各地目擊畫面、災情消息上傳到IG、threads和臉書等社群媒體，不過《NHK》在最新報導中就特別提醒，包含短影音平台抖音、社群平台X（前稱推特）上出現不少「移花接木」的不實消息，例如有不少使用者轉發一部抖音畫面，內容是有民眾在海拔1千公尺的卓溪山遭遇地震，更嚇得立刻蹲在地上，然而這個畫面其實是2022年9月18日的地震影像，報導稱至日本晚間8時已經有超過170萬人次查看該則貼文。
另外也有不少畫面與敘述不符合的貼文出現，包含拿日本石川縣能登半島海嘯、本海岸警衛隊飛機停在機場的畫面，搭配沒有科學根據的陰謀論文字宣稱「有權貴要搭私人飛機逃命去了」、「這次地震是人工地震」、「花蓮災情是『地震兵器』」等。
《NHK》指出，像這樣以「蹭流量」為發文目的殭屍帳號往往都來自海外，並藉由大量的觀看次數賺取分潤，他們所發佈的內容也經常出現許多假消息或不實資訊，同時也提醒民眾發生災害時，要特別向政府、地方政府等公共機構核實訊息，注意不要輕易傳播不準確的訊息。
此外，就連美國《時代雜誌》在報導台灣地震災情時也誤用了一張中國深圳車站的畫面。在《時代雜誌》的Instagram上，其中一篇介紹災情的貼文當中，《時代雜誌》挑選了花蓮天王星大樓傾斜、副總統賴清德前往中央災害應變中心的畫面，但在最後一張圖片卻選用一張中國民眾滯留深圳車站的影像。
這讓許多台灣網友湧入底下留言提醒，「謝謝你們關心地震災情，但最後一張照片並不是發生在台灣」、「最後一張照片明顯不是在台灣，麻煩更正」。經《NOWnews》記者查詢，該圖應為香港《中通社》報導有關深圳鐵路部分列車受花蓮地震影響停駛的照片，而在網友留言抗議過後，《時代雜誌》隨後才編輯貼文補上圖說，解釋該圖是乘客在廣東深圳車站排隊辦理退票的畫面。