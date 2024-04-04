LINE免費貼圖7組！地震不斷天佑台灣 清明連假可愛貼圖報平安
適逢清明連假前夕，花蓮近海在4月3日發生規模7.2大地震，且整天餘震不斷、超過200起，民眾除了祈求天佑台灣，也紛紛透過貼圖問候親友平安。LINE免費貼圖本周更新，貼圖小舖釋出2款全新貼圖，《NOWnews》另挖出架上沒有的隱藏版，可愛貼圖不只幫你問午安、晚安，也一起幫你報平安。
記者黃韻文／綜合報導
🟡「貼圖小舖」新上架
📍快電商 電寶來了！Q萌日常實用篇（點此下載）
下載期限：2024/05/02
使用效期：90天
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📍LINE購物直播 × 吃貨恐龍（點此下載）
下載期限：2024/05/02
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🟡「隱藏版」貼圖專區
📍LINE購物 × 小狐狸亂亂（點此下載）
下載期限：2024/04/25
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📍LINE購物 × Astudio.o（點此下載）
下載期限：2024/04/12
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📍LINE購物品牌名店×牛牛與男友（點此下載）
下載期限：2024/04/10
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📍LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語（點此下載）
下載期限：2024/04/06
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📍熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/05
使用效期：90天
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