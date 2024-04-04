全中運／無懼強震打亂節奏　南市復興國中五金釵展現絕佳默契奪金

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4校選手大約在今天上午7點50分抵達臺北體育館，正準備暖身練習時，發生芮氏規模7.2級地震，大會工作人員緊急疏散選手、教練至場外空曠處，在恢復供電、確認場館安全無虞後，9點才再度開放選手入場練習，比賽則順延1小時，直到11點才正式比賽。
今天的團體全能競賽，比「5環」、「10棒」兩個項目。上場的5名選手必須依序持「環」、「2支棒」在2分30秒內展現相同難度的動作。
擔任現場轉播賽評的李易汾說：「至少要1個旋轉、1個平衡體、1個跳躍等，還要協作、交換彼此的手具，最困難的是萬一發生失誤，5人必須要有高度的應對默契。」
復興國中在「5環」拿下23.050、「10棒」拿下19.167，以總分42.217超越龍潭國中的40.050，勇奪金牌。
復興國中教練陳世卿說：「半個月前的亞青國手選拔賽，復興國中的小朋友們只會說別人『厲害哦！』，沒有感覺自己也很厲害，看到大場面就害怕。」她覺得臺南的孩子太安逸了，企圖心沒有很強烈，所以就叫金牌教練郭甯亞幫忙看學生，因為她比較兇，小朋友們皮就繃得比較緊。
「我們這批孩子有3個是國一、2個是國二，身體條件不錯，明年輪到臺南舉辦全中運，要負起衛冕責任。」陳世卿說，臺南市的韻律體操有一個完整的體系，從臺南東光與復興國小及復興與後甲國中、長榮高中一脈相承，培育在地選手和自己的教練、防護員。
奪金選手張淮均說：「很開心，一切付出都值得了。」她們一週練6天，每天練4～6小時，在全中運同時參加個人、團隊全能比賽，練習是以團隊為主。楊芷甯說：「很棒！更有信心了。」張喻婷在比賽時掉手具，她在聽到宣布奪得金牌時，壓力突然釋放大哭不止，她哭著說：「努力太多太多，終於有所回報。我們在藝術方面表現最好，因為黃心蒂老師內容編得好。」張喻涵表示，每天都練到很晚才能吃便當，這一切都值得。薛愷繗也很開心的指出，沒有想到第一次參賽就拿獎牌。