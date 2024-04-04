UFA／激戰到延長賽！台體大2：1北市大　冠軍當教頭趙榮瑞退休禮

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下半場第68分鐘，北市大馮少祺底線傳中劉建緯頭鎚偏出門柱，第80分鐘臺體右路傳中，賴維在禁區內接到球後，把握北市大守門員王柏翰失誤進球，終於突破僵局，可惜高興沒多久，北市大隨即在84分鐘禁區外自由球，林偉傑操刀直接破網追平。
雙方1：1進入延長賽，第101分鐘臺體許博傑自由球傳到禁區門前、剛替補下場的施靖堂就頭槌頂進，再度超前比分；第119分鐘北市大自由球開到門前，先是被蔡宇翔出擊拍掉，接著北市大林偉傑又在禁區射門，但高出球門無力扳平，最終臺體以2：1勝出，拿下冠軍。
臺體總教練趙榮瑞表示，本次為了四強和冠軍戰花了非常多心思，特別集中管理學生，統一全隊的生活、飲食和睡眠等，還在比賽前一天就來到北部並且沒收手機，「我希望選手就是專注在球場的比賽，而最終成績也證明了我的作法，接下來我們還有跟台電、日本俱樂部建教合作，期盼能給我的球員們更多發展的機會。」
帶領臺體近40年，趙榮瑞即將在明年退休，他笑說，很感謝學生送給他最棒的退休禮物，「雖然我們在各方面都不如對手，年紀比較小，經驗、技術也贏不了對方，但是我相信只要肯努力，一定有機會，我的選手也真的很拚，很高興我們拿下了這一冠。」
而踢進致勝球的施靖堂回憶當下，「替補下場前，教練說下去就是要贏，那一球的時候我就想說一定要搶到，剛好隊友也吊得很準，我也有跑到那個位置，很難得有這個機會冠軍戰下場，所以我就好好把握住。」
112學年度專足球聯賽男生組第一級組成績
【團體獎】
第一名：臺灣體大
第二名：臺北市大
第三名：銘傳大學
第四名：輔仁大學
第五名：義守大學
第六名：成功大學
第七名：世新大學
第八名：文化大學
公平競爭獎：輔仁大學
【個人獎】
金靴獎：劉建緯（臺北市大，12球）
銀靴獎：游耀興（銘傳大學，12球）
銅靴獎：陳保均（輔仁大學，11球）
金手套獎：蔡宇翔（臺灣體大）