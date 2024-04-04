UVL／旅日好手張育陞用生命打球貢獻39分　彰師逆轉勝連六屆晉四

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雙方大戰兩個小時，彰師大才以3：2(26：28、25：21、22：25、25：14、15：12)後來居上。逆轉勝的關鍵，就是效力於日本Voreas北海道隊、專程回國助陣的世大運國手張育陞，一個人就拿下39分，超過全隊得分(113)三分之一，陳鈺霖14分，臺體大李唯幘得18分最佳。
有驚無險挺進四強後，「壓力山大」的張育陞鬆了一口氣說： 「沒想到會贏得這麼辛苦，因為太想為球隊寫隊史最佳(冠軍)，給自己太大壓力，一開始我打得太綁手綁腳，後來想說這是我第一次打UVL，也是最後一次，決定放開打，好好享受比賽。」
張育陞坦言剛打完日本聯賽挺累的，但感覺今天學弟狀況不是很穩，所以自己一定要跳出來，因為這場比賽輸了就進不了冠軍戰。但也強調：「其實我不希望靠我一個人贏球，這樣會很無趣，也不是好現象。明天對臺師，希望彰師有快攻、有大砲，這樣才是完美團隊。」
另位主力戰將吳國強說：「可以跟育陞並肩作戰真的超興奮，可惜今天一開始我真的很失常，動作很僵硬，但這是我最後一年UVL了，我真的不想留下遺憾，還好後段不斷調整和自我心理建設，有比較正常的發揮。」
彰化師大教練黃健倫表示， 對手臺體大不斷在進步，反觀彰師前三局攔網幾乎是完全失靈，主要是攔網的時間點沒抓好，發球失誤率也太高，致陷入苦戰。「但今天打5局也不是壞事，讓球員更熟悉這個場館，在接下來的賽事更專注在自己身上，力拚隊史最佳。」