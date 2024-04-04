台灣大地震！日本網友關心喊「捐錢」　「台灣大丈夫」衝推特趨勢

患難見真情！日本「緊急支援台灣」召集募款　網友：正是報恩時刻

▲花蓮發生規模7.2地震，強震導致花蓮4樓房傾斜倒塌，圖為天王星大樓及周圍災情。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮發生規模7.2地震，強震導致花蓮4樓房傾斜倒塌，圖為天王星大樓及周圍災情。（圖／NOWnews攝影中心）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣3日上午發生規模7.2強震，造成多棟房屋坍塌或傾斜，目前已經傳出造成9人罹難、1011人受傷。這起25年以來最強地震也引起了國際關注，日本、美國政府都表明願意提供協助，在日本民間也傳出不少溫情。日本非營利組織「Peace Winds Japan」喊出「緊急支援台灣」並召集募款活動，短短一天不到，就已經募得了超過千萬日圓。

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根據《Yahoo! JAPAN》，3日早上台灣發生了規模7.2地震，造成了嚴重損害，建築物倒塌等消息傳出，目前日本非營利組織「和平之風（Peace Winds Japan）」隨即公開募款資訊，並表示「在地震發生之後，搜索團隊和醫療團隊隨即開始收集資訊，我們的合作組織台灣災害醫療團隊發展協會也將趕赴現場並展開搜救行動。」

從「Readyfor.jp」頁面中可以看到，和平之風以「台灣花蓮地震緊急支援」為標題進行募款，並表示在評估當地需求之後，會將募得的捐款用於為災區提供食品、水、醫療藥品、衛生用品和疏散避難所等緊急支援。在緊急支援之後，將支持花東地區重建社區等工作。

和平之風這項募款專案預計持續至6月30日止，截至台灣時間4日上午7點，已有1905人捐款，募款金額超過1506萬3000日圓（約台幣306萬5505元）。不少日本網友也湧入留言，直呼「加油！」、「想要向一直幫助日本的台灣報恩」、「這次換我們來幫忙了，會全力支持台灣的」。

▲從「Readyfor.jp」募款頁面可見，斗大標題寫下「台灣花蓮地震緊急支援」。目前已經募得超過1千萬日圓。（圖／翻攝自Readyfor）
▲從「Readyfor.jp」募款頁面可見，斗大標題寫下「台灣花蓮地震緊急支援」。目前已經募得超過1千萬日圓。（圖／翻攝自Readyfor）
《FNNプライムオンライン編集部》報導指出，在台灣發生地震後，日本網友紛紛表示「現在是報恩的時候了」、「日本的大家，現在正是回報台灣的時刻」、「我們不能忘記台灣在石川地震時給予溫情」、「台灣發生大地震，日本應該要盡全力支援。在東日本大地震（311地震）的時候，日本受到台灣許多幫助」，更有人直呼「如果有捐款的地方請告訴我」。

而日本首相岸田文雄在第一時間表示，已經得知台灣出現重大災情，政府將會盡全力收集資訊並做出必要的反應，「在此誠心對台灣表達慰問之意，如果台方有任何需求，我們將會在第一時間出動支援。」

報導表示，很多台灣遊客會到日本旅遊，相反的，日本民眾也很喜歡到台灣旅遊。在經濟上，台灣的台積電近來進駐日本熊本，日本與台灣的連結日漸緊密。「有句話是說『患難見真情』，正如許多人在社群軟體上所說的『現在正是報恩的時刻』。」


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