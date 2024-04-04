患難見真情！日本「緊急支援台灣」召集募款　網友：正是報恩時刻

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從「Readyfor.jp」頁面中可以看到，和平之風以「台灣花蓮地震緊急支援」為標題進行募款，並表示在評估當地需求之後，會將募得的捐款用於為災區提供食品、水、醫療藥品、衛生用品和疏散避難所等緊急支援。在緊急支援之後，將支持花東地區重建社區等工作。
和平之風這項募款專案預計持續至6月30日止，截至台灣時間4日上午7點，已有1905人捐款，募款金額超過1506萬3000日圓（約台幣306萬5505元）。不少日本網友也湧入留言，直呼「加油！」、「想要向一直幫助日本的台灣報恩」、「這次換我們來幫忙了，會全力支持台灣的」。
《FNNプライムオンライン編集部》報導指出，在台灣發生地震後，日本網友紛紛表示「現在是報恩的時候了」、「日本的大家，現在正是回報台灣的時刻」、「我們不能忘記台灣在石川地震時給予溫情」、「台灣發生大地震，日本應該要盡全力支援。在東日本大地震（311地震）的時候，日本受到台灣許多幫助」，更有人直呼「如果有捐款的地方請告訴我」。
而日本首相岸田文雄在第一時間表示，已經得知台灣出現重大災情，政府將會盡全力收集資訊並做出必要的反應，「在此誠心對台灣表達慰問之意，如果台方有任何需求，我們將會在第一時間出動支援。」
報導表示，很多台灣遊客會到日本旅遊，相反的，日本民眾也很喜歡到台灣旅遊。在經濟上，台灣的台積電近來進駐日本熊本，日本與台灣的連結日漸緊密。「有句話是說『患難見真情』，正如許多人在社群軟體上所說的『現在正是報恩的時刻』。」
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