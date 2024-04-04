蘇花路廊災損嚴重！多處受損、封閉　公路局拚下清水橋4/6搶通

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預警性封閉路段：
1.宜蘭蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K~168K(蘇澳-崇德路段)，僅供救災人員通行及民生用品運送，視情況開放通行。
2.宜蘭蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~69K(蘇澳-崇德路段)，僅供救災人員通行及民生用品運送，視情況開放通行。
3.花蓮縣秀林鄉台8線110K+200~187K+800(大禹嶺-太魯閣路段) ，僅供救災人員通行及民生用品運送，視情況開放通行。
災阻路段：
1.花蓮縣秀林鄉台9線158K+600(下清水橋長度25M)落橋阻斷，預計6日18時搶通先供小型車通行。
2.台中市和平區台8線臨37便道6K+8~23K中橫便道，13處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計6日18時搶通。
3.花蓮縣秀林鄉台8線141K+100~141K+200(慈恩路段)落石坍方，雙向阻斷，預計4日20時搶通。
4.花蓮縣秀林鄉台8線148K+300(華祿溪路段)落石坍方，雙向阻斷，預計6日18時搶通。
5.花蓮縣秀林鄉台8線158K(豁然亭路段)落石坍方，雙向阻斷，搶修勘災困難，一旦勘災確認災情，將立即揭露搶修資訊。
6.花蓮縣秀林鄉台8線169K+100(天祥隧道西口)落石坍方，雙向阻斷，預計4日14時搶通。
7.花蓮縣秀林鄉台8線172K(九曲洞路段)落石坍方，預計4日10時搶通。
災情路段：
1.花蓮縣秀林鄉台9丁線65K+100(仁清隧道外)路面開裂。
2.花蓮縣壽豐鄉台11線8K+400~9K(鹽寮路段)路面開裂，單線雙向通行。
3.花蓮縣豐濱鄉台11線28K(牛山路段)上下線路段路面開裂，單線雙向通行。
4.花蓮縣豐濱鄉台11線35K+500(磯崎路段)坍方，單線雙向通行。
另本次清明節連假因受花蓮強震影響，高公局預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，爰取消國道5號4月4日0-12時及4月5日5-12時之石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持(詳附表)。另提醒用路人，儘量減少東部相關行程。
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