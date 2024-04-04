連假炸雞買一送一　秀100分考卷3大優惠！吃必勝客披薩、火鍋飲料

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主攻韓式餐飲的豆府餐飲集團，兒童清明連假4月4日至4月7日連續4天，旗下7大品牌祭出「炸雞買一送一」優惠，單點任一種口味韓式炸雞，刷「豆府鐵粉卡APP」會員條碼結帳，4月9日即可獲得「免費炸雞」電子兌換券一張；使用期限4月10日至4月30日。炸雞優惠陣容包括：
◾️涓豆腐：韓式炸雞328元（原味/醬味/辣味/蜂蜜蒜味/洋蔥白醬/肯瓊醬）、Combo雙享韓式炸雞468元（原味+醬味/辣味/蜂蜜蒜味/洋蔥白醬/肯瓊醬）、起司瀑布香酥雞388元（原味/辣味）、植感炸雞年糕328元（醬味/辣味）。
◾️北村豆腐家：首爾韓式炸雞年糕158元、明洞韓式炸雞218元
◾️姜滿堂：韓式炸雞年糕280元、香蒜辣雞翅260元、辣燒雞翅260元
◾️韓姜熙的小廚房：店中店門市－炸雞99元（醬味/辣味），壁櫃門市－鮮炸雞米花59元
◾️帕泰家：鳥籠芋絲炸雞翅258元
◾️飛機河粉：越南炸雞78元
◾️阿達師五星麵舖：麻椒口水雞128元
今4月4日兒童節當天，至涓豆腐、北村豆腐家、姜滿堂、帕泰家4大品牌，帶12歲(含)以下兒童用餐，憑100分考卷，免費招待指定飲品一杯。（兩位兒童出示兩張100分考卷，招待飲料兩杯；以此類推）。包括涓豆腐98元飲料、北村豆腐家70元飲料（不包含中友、干城、員林大潤發、淡新家樂福門市）、姜滿堂130元特調飲品、帕泰家98元飲料。
📌必勝客披薩兒童節優惠！3張100分考卷「現折300元」
4月4日兒童節，全國小學生憑3張任一科目100分考卷、不限本人，購買一公尺巨飽盒「現折300元」！必勝客「一公尺派對巨飽盒」裝有自選3種口味方形比薩，搭配2份紙包筆管麵或飯、BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個，原價2199元。
📌泰滾：出示考卷「免費請喝泰奶塔」
即日起至4月7日，吃泰滾泰式火鍋，憑國小、國中、高中100分考試卷、測驗卷，「免費請喝泰奶塔」！提醒大家，一桌限兌換一張考卷；需2人以上單點（套餐不適用）即可，不限金額；優惠不併用。