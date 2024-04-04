根本電影情節！7.2強震山崩「神車油門催到底」 破塵殺出逃死劫
花蓮昨（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，造成多處民宅受損，傾斜坍塌事故頻傳，然而也造成崇德山土石大面積崩塌，有民眾捕捉到驚險瞬間，當土石準備落下掩埋在路上車子時，駕駛人油門催到底逃命，不僅車款備受討論，該駕駛在逃命之後還記得在變換車道記得打方向燈，影片讓網友相當驚訝直呼：「這根本是電影情節.....」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據網路上瘋傳的片段當中，一位民眾在花蓮發生7.2強震之後，崇德山體土石崩塌，大片的煙塵隨之吞沒天空，而當時許多車輛都停下腳步，但有一輛汽車正巧行經土石崩落路段，隨著土石崩落，讓拍影片的民眾大喊「啊～啊～啊～被埋進去了」。
沒想到，該駕駛早就意識到危險，在土石崩落前「油門催到底」，突破大片土石灰塵，讓一旁的人全部都鬆了一口氣，而因為情急狀況之下，該駕駛衝出時是逆向行駛，在離開土石崩落危險區域後，還是遵守交通規則打方向燈轉換車道，將車速緩了下來，想必受到非常大的驚嚇。
影片被轉傳到PTT、爆料公社等社群，不少網友紛紛回應「這根本就是玩命關頭真實版....太可怕了」、「幸好危機意識拉到最滿....佩服駕駛的冷靜」、「那台車的駕駛內心素質太強大了，要是我真的嚇到腿軟」、「完全能想像這輩子第一次油門催到底的畫面，幸好人平安無事」、「真的太可怕了....主要是駕駛冷靜到還記得打方向燈，真的佩服」。