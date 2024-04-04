清明節拿鐵19元！7-11寄杯買10送10　全家咖啡、霜淇淋第2件10元

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📍門市｜4月3日至4月7日
◾濃萃美式買2送2，原價50元、特價25元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送2，原價75元、特價38元
◾青梅冰茶買2送2，原價60元、特價30元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，原價75元、50元
◾濃萃拿鐵買2送1，原價60元、特價40元
◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元
◾老協珍人蔘精買10送10，原價79元、特價40元
◾多喝水微鹼性離子水850ml買10送10，原價29元、特價15元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，原價45元、特價23元
4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。
📍APP行動隨時取｜即起至4月7日
◾大杯美式咖啡35杯888元，原價45元、特價26元
◾大杯拿鐵23杯888元，原價55元、特價39元
◾風味系列指定冰飲20杯888元，榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪其朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵／冰脆酷摩卡咖啡），原價65元、特價45元
◾西西里檸檬系列咖啡16杯888元，原價80元、特價56元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶22杯888元，原價60元、特價41元
◾大杯美式+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組270元，平均68元
◾大杯拿鐵+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組300元，平均75元
◾黑糖珍珠撞奶+酷聖石2oz冰淇淋或現擠霜淇淋4組320元，平均80元
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，原價60元、特價40元
🟡全家便利商店
📍APP｜4月4日限定
◾FamiCollection天然水610ml買1送1，原價20元、特價10元
◾威德運動補給飲料買1送1，原價35元、特價18元
◾經典美式特大杯，買2送1，原價60元、特價40元
📍APP｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾私品茶55元系列9杯299元，6.1折（原價55元、特價34元）
◾65元系列9杯399元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍門市｜4月4日至4月7日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
4/3至4/7到「全家」使用指定支付方式（台新/玉山/中信/富邦/永豐/聯邦銀行信用卡、全盈+PAY）購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元（單筆不累贈，數量有限，贈完為止）。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月3日至4月5日
◾中杯美式19元，5.4折（原價35元）
◾中杯拿鐵19元，4.2折（原價45元）
買任一美式或拿鐵，掃碼填問卷，送單杯咖啡兌換券1張，每名會員最多2張。
◾特大杯冰檸檬美式35元，4.7折（原價75元），優惠至4月7日。
📍門市｜4月5日至4月7日
◾特大杯美式買3送2，6折（原價60元、特價36元）
◾特大杯拿鐵買3送2，6折（原價70元、特價42元）
📍門市｜4月3日至4月30日
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵39元，7.1折（原價55元）
📍門市、APP｜4月3日至4月30日
◾大杯美式32杯888元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵24杯888元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡OKmart
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月4日至4月8日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
APP再加送555點
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡美廉社
📍門市｜4月4日至4月7日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）