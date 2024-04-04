台灣女主播「遇強震敬業照播」！目睹天花板狂掉沒逃　本尊找到了

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隨後搖晃越來越大，曾鈴媛仍然穩住身體的繼續播報表示「那麼現在你可以看到，其實我本人在現場站都站不穩了，尤其我們的天花板有許多東西都掉下來，也提醒在電視機前的觀眾朋友，務必要注意安全，現在地震正在發生中」。
然而該段影片曝光後，在社群造成瘋傳，不少網友紛紛大讚曾鈴媛太敬業且專業「從播報汐止槍響到地震完全是無縫接軌，而且穩住心態繼續播報，真的超強女主播」、「真的有夠厲害，這種晃成這樣還能處變不驚」、「她穿高跟鞋還沒有跌倒也是很厲害，冷靜又專業，值得給予鼓勵」、「曾主播真的太厲害了」、「真的超級專業又敬業，佩服這位女主播」。
曾鈴媛還原地震當下心情！冷靜專業播報登上CNN報導
曾鈴媛事後也在臉書上表示「真的把大家嚇壞了，播報過這麼多次的地震，第一次站不穩，其實腦海還是有閃過到底要不要跑出去的念頭，但我對面攝影比我還要鎮定，當下主播台旁好多層板雪片般掉下來，燈具甩到我好怕砸下來，用眼角瞄到，真心緊張到不行」。
曾鈴媛說「當時只想到提醒大家注意安全，講到都換氣困難了，真心希望在各地的你們都平安」她也發出攝影棚內的照片，因為受到地震影響，天花板空了好幾個洞，都被強震給震了下來。而該段畫面不僅掀起國內網友熱烈討論，曾鈴媛敬業的播報畫面，也登上美國CNN報導，不少國外網友對她讚譽有加。
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