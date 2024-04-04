清明節好老公要注意！女婿掃墓「恐誤踩禁忌」　正確拜法不要拿香

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命理專家楊登柯表示，民俗原因上出嫁的女兒不能回娘家掃墓有兩個原因，第一「從結婚那一天起，女性就應以夫家為主，祭祀夫家祖先」，第二「習俗認為女兒掃娘家的墓會分掉娘家兄弟的福分」，在老一輩的觀念裡，「嫁出去的女兒，像潑出去的水」象徵就這麼直接，代表的意義其實是「嫁出去的女兒，已經不是原家庭的一份子，是夫家的成員。」簡單說，就是外人。同理，女婿也不能回岳母家掃墓。
🟡嫁出去的女兒回家掃墓解法
1、不過從民俗上還是有既能一起掃墓，又不怕誤踩民俗禁忌的方法，那就是不論女兒、女婿甚至外孫女，在祭拜祖先時不要拿香，不要插香在香爐，誠心誠意合掌祭拜祖先，就沒有分掉娘家兄弟福分的問題。
2、嫁出去的女兒或外孫女把你的供品，寄給娘家的兄弟姊妹，請他們代為祭拜，這就是所謂的「寄禮」。
3、如果娘家只有女兒，沒有兒子，就沒有上述的問題，仍是可以拿香拜祖先
「嫁出去的女兒不能掃墓」這項習俗在現代面臨爭議，不過命理專家楊登柯也提醒，是否尊重這個民俗問題除了婆家那邊，娘家那邊想法也要顧慮，有些兄弟姊妹並不歡迎嫁出去的姊妹回來掃墓，雖然嫁出去的可能沒這個禁忌，但娘家住誰，誰的想法就要尊重。最後也說到，其實現在有人願意掃墓就謝天謝地了！別忘了，現在大家都只生一兩位子女。
🟡清明節禁忌一次看
◾穿著不宜大紅大黑：盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。
◾孕婦不宜掃墓：墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。
◾7歲以下不宜掃墓：7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。
◾重症患者不宜掃墓：重病患者，大病初癒或剛結束手術等人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。
◾經期來不可踩在墓塚之上：女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。
◾禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩，口出穢語，亂跑亂跳，隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。
◾不可褻瀆亡者：對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。
◾不能踐踏別人墳墓：不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。
◾不宜照相時將其他墳墓拍進畫面：謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。
◾不宜直呼名字：不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。
🟡清明節掃墓回家前記得除穢氣
墓園區較陰，有穢氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。