花蓮7.2強震！滿島光、SJ圭賢寫繁體中文 「希望損害不會擴大」
台灣花蓮外海昨（3）日上午7點58分發生規模7.2強震，為921大地震後規模最大的地震，花蓮災情最嚴重，全台至今累計9死1011人傷，才剛來高雄開唱的日本女神滿島光、年初隨Super Junior赴港都辦見面會的圭賢，都用繁體中文表達對台灣地震的關心。
記者楊穎軒／綜合報導
滿島光在IG限時動態以中文寫下：「非常擔心，希望損害不會擴大。」並附上一個為握手的表情符號，象徵台日友好，此外，台灣強震一度讓鄰近的沖繩發布海嘯警報，身為沖繩人的滿島光也以日文向鄉親喊話：「請注意安全回家。」
韓團SJ老么圭賢5月初將再度來台舉辦巡演，他昨天晚上在粉絲社群平台WEVERSE發文，用中文寫道：「親愛的KYUpiter（圭賢粉絲暱稱）、ELF（Super Junior粉絲暱稱），今天看到台灣地震的新聞很擔心，希望大家都平安無事，一切安好，太心疼了...」
昨天上午的強震，靠近震央的花蓮首當其衝，屋齡38年的「天王星」大樓傾斜倒塌、台九線崇德路段山崩，還有多棟房屋變危樓、數台車輛毀損，消防署今天公布的最新數據顯示，花蓮強震目前累計9人死亡、1011受傷、143受困，全台災情事件共1067件。
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