「法官」Aaron Judge首轟出爐！洋基6:5擊敗響尾蛇 穩坐美東龍頭
MLB紐約洋基今（4）日在客場與亞利桑那響尾蛇，進行3連戰的最終戰，此役雙方鏖戰至延長賽11局，洋基才靠著Jon Berti擊出超前安、以及「法官」Aaron Judge適時安打敲回保險分，最終在延長賽以6:5擊敗響尾蛇。Aaron Judge本季在經過30個打席後，終於在這場比賽掃出賽季首轟。
記者張志宇／綜合報導
響尾蛇本場比賽率先在2局下展開攻勢，靠著Blaze Alexander右外野陽春砲先馳得點，洋基則在4局上靠著Aaron Judge掃出右外野2分砲超前比分，此發全壘打擊球初速達108.0英哩（約173公里），Aaron Judge本季首轟在經過30個打席後終於出現。
不過響尾蛇隨即在5局下靠著Ketel Marte陽春砲追平，前5局打完雙方戰成2:2平手，隨後6至9局雙方都沒有攻勢，帶著2:2平手局面進入延長賽。
雙方在10局皆分別打進2分戰成4:4平手，11局上洋基靠著Jon Berti得點圈敲出超前分安打，隨後Aaron Judge又補上安打、打回保險分，雖然響尾蛇在11局下靠著Jorge Barrosa打回1分，但最終仍以5:6敗給洋基。
洋基在今（4）日獲勝後，不但以2勝、1敗贏下系列賽，開季更以6勝、1敗絕好調戰績穩坐美聯東區榜首。
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