花蓮7.2強震25年來最猛！單日餘震「衝破200起」　未來一週都還有

天氣預報／今晚變天！清明連假「2波鋒面」掃雨　雨最大時間出爐

▲今晚開始一連2波鋒面影響，清明連假降雨一天比一天多，民眾外出活動務必攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照）
▲今晚開始一連2波鋒面影響，清明連假降雨一天比一天多，民眾外出活動務必攜帶雨具。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

清明連假今（4）日展開，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今明兩天微弱鋒面通過，迎風面的北台灣、東半部，今天下半天開始有局部短暫陣雨，週六（4/6）另一波鋒面靠近，雨勢慢慢增大，直到週日（4/7）全台都有降雨機率，甚至要小心雷雨的發生，是連假期間天氣最不穩的一天。

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吳聖宇指出，今天有微弱鋒面掠過台灣北部，下午東北季風將略為增強，迎風面包括新竹以北到、宜蘭、花蓮以及北部山區都將轉為有局部短暫陣雨天氣，但雨勢並不大，其它地方多雲到晴的。

今天上半天各地溫度仍較高，北部、東半部中午前的高溫有攝氏28至30度，午後東北季風增強，溫度逐漸下降轉涼，中南部白天高溫有機會達攝氏32至34度，南部局部區域甚至有攝氏36度或以上高溫機會。

▲清明連假受到2波鋒面影響，降雨越來越多，週日是整體天氣最不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲清明連假受到2波鋒面影響，降雨越來越多，週日是整體天氣最不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
明天受東北季風影響，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫陣雨，西半部維持多雲到晴的天氣型態，溫度方面北部、宜蘭花蓮等地高溫攝氏24至26度，中南部高溫還是攝氏31至33度左右，持續較為悶熱。

週六另一波鋒面接近，水氣較多，中北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨機會，南部及東南部雲量增多，偶爾有些局部降雨，影響程度有限。溫度變化不大，北部、宜花高溫攝氏24至26度，台東高溫攝氏27至29度，中南部仍有攝氏30度以上的高溫。

▲清明連假氣溫變化不算太大，主要是2波鋒面過後的東北季風影響，會略有降溫。（圖／中央氣象署提供）
▲清明連假氣溫變化不算太大，主要是2波鋒面過後的東北季風影響，會略有降溫。（圖／中央氣象署提供）
週日鋒面通過台灣，天氣最不穩定的，中北部、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，南部及東南部也都有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展通過的地方可能有局部較大雨勢出現的機會，因為是收假日，提醒民眾要多留意，溫度方面還是跟週六類似，北東稍涼，中南部持續較偏暖悶熱。

下週一（4/8）鋒面逐漸離開，但全台各地仍有短暫陣雨的機會，不過整體雨量已經開始減少，發生雷雨或較大雨勢的可能性下降許多。下週二（4/9）東北季風南下，除迎風面仍有局部短暫陣雨外，其它地方天氣大致恢復穩定，

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