連假7大樂園買一送一優惠！麗寶、劍湖山199元　兒童新樂園免費玩

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不想跑太遠的北部民眾，台北市內就有兒童新樂園可以玩！4月4日至4月7日，國小以下兒童及1位陪同家長，只要憑「兒童月手冊」或證件就能「入園免門票」，不過玩遊樂設施需要另外收費；而4月4日至4月6日還延長營業時間到晚上9點，祭出星光票一日樂FUN券特價120元，晚上8點還會在園區天空步道施放煙火長達120秒。
台北市立兒童新樂園
地址：台北市士林區承德路五段55號
📌六福村：未滿6歲「0元入園」！全民學童價
新竹六福村主題樂園今年歡慶45週年，4月首波「動物園自駕遊－探索草食獸」一系列活動，最經典的便是重啟民眾自駕遊動物園，全家可自駕自家車輛勇闖非洲大草原區，名額有限需事先電話報名完成付費。而4月4日至4月7日，兒童節連假期間現場購票優惠，未滿6歲幼童「可享0元免費入園」、全民學童價899元（原價1199元）。
六福村
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
📌小叮噹科學主題樂園：門票「買一送一」
小叮噹科學主題樂園4月4日至4月7日，兒童連假門票「買一送一」優惠，須搭配購買原價票價720元才能享有優惠。4月份壽星於活動期間，到小叮噹科學主題樂園慶生，享「免費入園」。
小叮噹科學主題樂園
地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號
📌麗寶樂園：12歲以下「只要199元」
麗寶樂園4月4日至4月7日兒童清明連假，探索世界12歲以下孩童票價「只要199元」；4月4日至4月6日16:00以後入園，可享「雙人月光票499元」（原價1400元）。
麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號
📌劍湖山世界：對中身分證「123」門票199元
兒童連假劍湖山世界推出「身份證對對碰」優惠活動，4月4日至4月7日，身份證字號對中「123」共3碼，可享門票「只要199元」優惠，中2碼優惠399元、中1碼優惠499元；同一號碼不重複列入計算。
劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
📌九族文化村：「紫戀薰衣草」花季壽星優惠
九族文化村推出浪漫「紫戀薰衣草」限定活動，每年3～4月就是水沙連歐洲宮廷花園最美時刻，花季除了有特別票價，即日起至4月7日，當日壽星可享「特價500元」入園，當月壽星則能以「特價700元」遊玩。
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
📌義大遊樂世界：12歲以下「只要10元」
高雄義大遊樂世界4月4日至4月7日兒童連假，12歲(含)以下兒童「只要10元」，需同時搭配一名成人購買899元全票入園；樂園再加送Mall玩具購物金100元，適用於A區B1玩具反斗城、C區2樓的FUN BOX。而且即日起至4月30日，當日憑義大Outlet Mall館內不限金額消費明細，至樂園現場購票可享優惠，皇家劇院票199元（原價299元）、週六星光票199元（原價299元）。
義大遊樂世界
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
⚠️遠雄海洋公園：因花蓮地震影響「連假閉園」
由於4月3日7.2強震影響，遠雄海洋公園4月4日至4月10日緊急閉園一週，進行地震安全檢查，先行確保現場人員及所有動物安全；影響旅客行程將會陸續安排處理。
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號