花蓮7.2強震25年來最猛！單日餘震「衝破200起」　未來一週都還有

餘震不斷更新／花蓮強震「餘震破300次」！1天超車2023全年地震數

▲花蓮7.2強震能量持續釋放，在花蓮周圍的餘震活動仍不斷，主震發生後，餘震已經突破300起。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮7.2強震能量持續釋放，在花蓮周圍的餘震活動仍不斷，主震發生後，餘震已經突破300起。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩／綜合報導

（更新時間10:30）昨（3）日花蓮7.2強震能量持續釋放，從上午7點58分主震結束後，餘震就不斷湧現，截至今（4）日上午9點，餘震數量已經來到330起，其中「顯著有感地震」已有97起，相較於2023年顯著有感地震只有85起，花蓮7.2強震等於是在1天內，地震數量就比2023年一整年多，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，接下來還是會陸續有很多小餘震，以921大地震的經驗來看，可能持續數個月或半年。

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▲扣除主震，截至今（4）日上午10點，餘震數量已經來到330起，其中「顯著有感地震」已有97起。（圖／中央氣象署提供）
▲扣除主震，截至今（4）日上午10點，餘震數量已經來到330起，其中「顯著有感地震」已有97起。（圖／中央氣象署提供）
吳健富說明，昨日深夜開始，規模較大地震已經慢慢減少，目前判斷這起地震序列準備要逐漸平靜，而礙於人力問題，芮氏規模3以下餘震已暫時不處理發布，因為沒有這麼急迫，不會每個都發布通知，因此實際上產生的餘震可能比統計上的還多。

🟡2024年4月4日花蓮地震「顯著有感餘震」統計

📌 10:04
第 118 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 10:04:21
位置：北緯 24.18度，東經 121.72度即在花蓮縣政府北北東方 23.7 公里 ，位於花蓮縣近海
地震深度：12.8公里
芮氏規模：4.0

📌 10:02
第 117 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 10:02:46
位置：花蓮縣近海
地震深度：15.5公里
芮氏規模：4.8

▲（圖／中央氣象署提供）
▲4月4日上午10點02分，花蓮縣近海芮氏規模4.8餘震。（圖／中央氣象署提供）
📌 09:29
第 116 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 09:29:08
位置：花蓮縣壽豐鄉
地震深度：7.5公里
芮氏規模：4.8

📌 08:32
第 115 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 08:32:40
位置：花蓮縣秀林鄉
地震深度：16.1公里
芮氏規模：4.2

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