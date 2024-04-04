餘震不斷更新／花蓮強震「餘震破300次」！1天超車2023全年地震數
（更新時間10:30）昨（3）日花蓮7.2強震能量持續釋放，從上午7點58分主震結束後，餘震就不斷湧現，截至今（4）日上午9點，餘震數量已經來到330起，其中「顯著有感地震」已有97起，相較於2023年顯著有感地震只有85起，花蓮7.2強震等於是在1天內，地震數量就比2023年一整年多，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，接下來還是會陸續有很多小餘震，以921大地震的經驗來看，可能持續數個月或半年。
記者張志浩／綜合報導
吳健富說明，昨日深夜開始，規模較大地震已經慢慢減少，目前判斷這起地震序列準備要逐漸平靜，而礙於人力問題，芮氏規模3以下餘震已暫時不處理發布，因為沒有這麼急迫，不會每個都發布通知，因此實際上產生的餘震可能比統計上的還多。
🟡2024年4月4日花蓮地震「顯著有感餘震」統計
📌 10:04
第 118 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 10:04:21
位置：北緯 24.18度，東經 121.72度即在花蓮縣政府北北東方 23.7 公里 ，位於花蓮縣近海
地震深度：12.8公里
芮氏規模：4.0
📌 10:02
第 117 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 10:02:46
位置：花蓮縣近海
地震深度：15.5公里
芮氏規模：4.8
📌 09:29
第 116 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 09:29:08
位置：花蓮縣壽豐鄉
地震深度：7.5公里
芮氏規模：4.8
📌 08:32
第 115 號顯著有感地震報告
發震時間：2024/04/04 08:32:40
位置：花蓮縣秀林鄉
地震深度：16.1公里
芮氏規模：4.2