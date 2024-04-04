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NBA／Vince Carter攜手Chauncey Billups入選奈史密斯籃球名人堂

▲跨時代的飛人「加拿大航空」Vince Carter是許多人心目中的「史上最佳扣將」，生涯曾在多倫多暴龍和紐澤西籃網（現布魯克林籃網）8次入選全明星，並曾榮獲1999年的年度最佳新秀，他將入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂。（圖／美聯社／達志影像）
▲跨時代的飛人「加拿大航空」Vince Carter是許多人心目中的「史上最佳扣將」，生涯曾在多倫多暴龍和紐澤西籃網（現布魯克林籃網）8次入選全明星，並曾榮獲1999年的年度最佳新秀，他將入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，跨時代的飛人「加拿大航空」Vince Carter和前底特律活塞隊「關鍵先生」Chauncey Billups將雙雙入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂。

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現年47歲的Vince Carter，是許多人心目中的「NBA史上最佳扣將」，生涯曾在多倫多暴龍和紐澤西籃網（現布魯克林籃網）8次入選全明星，並曾榮獲1999年的年度最佳新秀。他以25728分的職業生涯總得分退役，位居NBA史上第21位，打了22個賽季為聯盟紀錄。

Vince Carter以勁爆體能為人所熟知，不過生涯後期卻轉型為成熟老將，定點三分投得很有水準，甘於扮演配角。他1998年進入聯盟，2020年退休，職業生涯比人們預期要長很多。他在體能巔峰時期奉獻過無數次精彩灌籃，老一代搖擺人的球風至今仍被許多人懷念。

而同為47歲的Billups，現任波特蘭拓荒者隊總教練，生涯5次入選全明星賽，並在2004年率領「壞孩子2.0」的底特律活塞隊爆冷擊敗洛杉磯湖人的「F4」陣容奪冠，他也獲頒NBA總冠軍賽MVP。

Chauncey Billups在稍早受訪時表示，籃球名人堂在他心中等同於「籃球天堂」，持續在場上做對的事，那好事就會發生，「我生涯一直以正確的方式打球，從不追逐數據，試圖為我的球隊做出貢獻，讓每個人都變得更好。因此，最終這件美好的事情發生在了我的身上。」

除了兩人之外，NBA「Logo Man」Jerry West在1979年以球員身分入選籃球名人堂，如今他被ESPN爆料將以球隊管理階層的身分再次入選。而曾隨紐約尼克拿下兩冠的傳奇球員Dick Barnett，據聞也在這次入選的班底之中。

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