沒有大谷翔平、天使振作打出4連勝！馬林魚真慘 竟苦吞開季7連敗
MLB美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊，在休賽季損失「二刀流」球星大谷翔平，無疑是戰力上的一大損失。但天使在開季並沒有一蹶不振，在今（4）日對上邁阿密馬林魚火力全開，全場掃出12支安打，先發9棒僅Jo Adell沒有敲出安打，加上先發投手Patrick Sandoval此役5.2局只失2分的好投，終場就以10:2打爆馬林魚，不僅在3連戰系列賽橫掃對手，更拿下近期4連勝，馬林魚則是吞下本季全聯盟最慘的開季7連敗。
記者張志宇／綜合報導
本場天使全場掃出12支安打，Taylor Ward更是繳出猛打賞演出，全場5打數3安打，貢獻2分打點，包括一發陽春砲（本季第3轟），此外Zach Neto與Miguel Sano都有雙安演出。
此戰勝利投手為Patrick Sandoval，用93球主投5.2局失2分、送出7K，天使在今（4）日獲勝後，擺脫開季2連敗的低潮，取得一波4連勝，更在此系列戰橫掃馬林魚，馬林魚則是開季一勝難求，目前苦吞開季7連敗。
對於球隊7連敗的境況，馬林魚主帥Skip Schumaker則坦言，「這個賽季還很長，雖然我們目前處於7連敗，我們必須搞清楚問題出在哪，如果我們想要達成本季的目標就得弄清楚。」
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