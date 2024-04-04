紗榮子為花蓮地震募款！「日本有災台灣一定援助」報恩文暖心曝光
台灣昨（3）日早上發生規模7.2的強震，鄰近震央的花蓮災情最嚴重，截至昨晚10點，全台一共累計9死、1011傷、以及143人受困待救援，引發全球高度關注。為此，日本女星紗榮子得知後，趕在第一時間發起募款活動，來報恩台灣曾為日本災情多次伸出援手一事，貼文曝光後也感動所有網友。
記者詹鎰睿／綜合報導
女星紗榮子在IG發文宣布，要為台灣這次的7.2強震災情發起募款活動，她說，「一直以來，只要日本發生地震等災情，台灣的民眾總是會伸出援手！」，而在2011年3月11日的東日本大地震，台灣是世界各國之中賑災最快速且最慷慨大方的國家。
紗榮子補充，光是東日本大地震，台灣就捐款了220億日幣（約46億新台幣）；能登半島地震也捐款了25億日幣（約5.2億新台幣），「這些援助都是因為1999年，台灣發生921大地震時，日本派員救援而來的舉動！」紗榮子希望透過這次的募款來向台灣報恩，協助台灣救災。
據了解，紗榮子是日本球星達比修有前妻，近年來鮮少在鏡頭前露臉，大多活躍在時尚界，熱衷於公益活動，不僅成立慈善團體「Think The DAY」，還擁有防災士證照，在能登半島地震後，紗榮子還親自動員夥伴們一同送物資前往災區救援。
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