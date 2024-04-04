春假逛街好安心 黃偉哲：賣場影城建物安檢務求滴水不漏
春假將至，許多民眾會選擇前往大型賣場、百貨公司及電影院進行消費，為確保民眾度過愉快且平安的連續假期，台南市長黃偉哲要求市府相關單位在春假前加強查察轄內大型百貨公司、量販店、影院等公共場所建築物，並針對防火避難設施安全管理情形加強巡查，目前經查均完成檢查，務必確保市民及遊客在臺南充分受到購物娛樂的安全保障。
記者郭俊暉／台南報導
工務局表示，業者對營業場所應具備高規格標準的自主安全管理 ，臺南市嚴格把關公共場所使用情形，平時即定期通知場所依限辦理公共安全檢查申報，並排定動態稽查走廊、梯間、緊急進口等逃生避難動線是否符合規定無阻塞情形、防火避難設備是否合理使用，並督促建物管理單位注意昇降設備維護保養。
工務局也指出，依消防法規定，面積超過500平方公尺以上商場業者，應製作逃生避難動線圖標示於明顯易見處，同時，業者應確實淨空逃生避難動線周邊，確認防火捲門及防火門正常運作。
工務局強調，許多民眾會把握清明連假返鄉祭祖、聚餐聚會，此時的大型賣場及百貨商場都會吸引人潮聚集，呼籲業者務必強化場所安全，工務局除了定期、假期前安檢，也會不定時抽檢，一旦發現不符規定者，將可依建築法第77條處以6萬至30萬罰鍰，務必督促場所將公共安全視為最高原則。
工務局提醒，民眾倘有發現違規情事歡迎隨時撥打1999臺南市民服務平台進行通報。