桃園最不怕地震是真的！地質教授揭「2關鍵」：已經300年沒大地震
昨（3）日上午，花蓮芮氏規模7.2地震震撼全台，劇烈搖晃讓許多民眾想起921大地震，而在地震過後，有關「台灣哪裡最不怕地震」的相關話題再次發酵，其中「桃園」被不少人認爲是最安全的縣市，對此中央大學應用地質研究所教授李錫堤直言「沒錯啊」，並點出「桃園地質條件」和「斷層較少」是2大主因，記錄上至少300至400年，大地震震央都不在桃園。
記者張志浩／綜合報導
李錫堤指出，桃園確實可以說全台最不怕地震的縣市，首先第一個原因是「地質條件」，桃園地質多以砂石，且地勢較平坦為主，能夠達到穩住地基的效果，當外地的地震波傳到桃園時，能站得比較穩。
以921地震為例，地震波從南投往北傳遞，較靠近的桃園災情卻比更遠的雙北還要小，台北因為地質鬆軟，地震波被放大，一瞬間就倒了好幾座房子。
此外，桃園也因為「活動斷層較少」，因此幾乎不會成地震的震央，當地包括從新竹延伸過去的「湖口斷層」，但也只延伸到楊梅後就停止，另外還有「楊梅北斷層」和「雙連坡斷層」，但這兩條斷層都相當短，而另一個「南崁斷層」則是尚未發現活動證據。
李錫堤說明，從過往歷史資料來看，桃園地區已經300至400年沒有成為大地震「震央」的案例，真要說桃園是全台地震最安全縣市不可否認。不過台灣處於地震活躍帶，無論身處哪裡都應做好防震準備，再討論地震周邊話題時，不能忘記防災的重要性。